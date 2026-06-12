Kucağında bebeği olan babayı darbeden sanık adli kontrolle tahliye edildi

‘JANDARMANIN OLAYI GÖRMEMELERİ HAYATIN AKIŞINA UYGUN DEĞİL

Hakimin, evin önünü gören ve Servet Ergin'e ait kameraya ait görüntü olup olmadığı sorusuna ise M.Ç, "Binanın önündeki kameranın çalışmadığı taraflarca söylendi. Kimin söylediğini hatırlamıyorum. O kamera görüntüsü olsaydı daha net görünürdü” ifadelerini kullandı.





Bu sırada tanık K.K.'ya ön kamera kayıtlarının alınmamasının nedenini sorması üzerine tanık, Baca'ya ait ev içi ve dışındaki kamera görüntülerinin bulunduğu cihazı teslim aldıklarını, ancak Servet’e ait kamera görüntülerini ise uygulama üzerinden aldığını, bina önünü gösteren kaydın olmadığını söyledi. Servet Ergin'e ait kameraların kayıt yaptığı cihazın neden alınmadığı sorusuna K.K., sadece uygulama üzerinden görüntü alabildiklerini belirtti. Tanıkların ifadelerinin ardından söz alan aile avukatı, görevli 3 jandarma personelinin vurma anını görmemelerinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını, bina önündeki olay anını net gören kamera kaydının alınmaması nedeniyle de sadece ifadelere itibar edebileceklerini belirtti.





ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Söz alan aile avukatı, karşı tarafın getirdiği ve tanık olarak dinlettiği kişilerin ifadeleri ile görevli jandarma personellerinin ifadelerinin çeliştiğini, bu nedenle tanıklar N.E. ile F.G. hakkında yalan tanıklık nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Ayrıca sanığın suçunun Adli Tıp Kurumu raporları gözetilerek ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ olarak değerlendirilerek mahkemenin görevsizlik kararı vermesini talep etti. İddia makamının tutukluluk halinin devamı talebinin ardından, sanık yurt dışı yasağı ve haftada iki gün imzaya gitmesi şartıyla tahliye edildi. Görevsizlik verilmesi talebini de reddeden mahkeme, Servet Ergin'e ait ve binanın önünü gören kameranın incelenmesi, inceleme sonucunun bildirilmesi kararını verdi.