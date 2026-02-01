Kur'an kurslarında yeni dönem başlıyor: Güncel yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı





YATILI YAZ KUR'AN KURSLARI AÇILABİLECEK





Kur'an kurslarındaki kayıtlar, uygulanan eğitim ve öğretim programları Başkanlıkça belirlenecek esaslara ve sürelere uygun olarak yapılacak.





Başvurular şahsen ve elektronik ortamda yapılabilecek, reşit olmayanların müracaatları yasal temsilcileri tarafından gerçekleştirilecek. Kur'an kursu hizmetlerinin yürütülmesinde barınma ve beslenme ihtiyacını karşılamak üzere ilgili müftünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile yurt ve pansiyonlar açılabilecek.





Bu yurt ve pansiyonlardan yatılı yaz Kur'an kursu öğrencileri de faydalanabilecek.







