MHRS’te 2025 rekoru: 388 milyonun üzerinde randevu alındı

'Verilen randevu sayısında artış görülüyor'

MHRS üzerinde yapılan son çalışmaları aktaran Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Sezer, "Sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştıran aksaklıklar, MHRS'nin de yer aldığı köklü dijital dönüşümle takip edilebilmiş ve çözüme kavuşmuştur. MHRS yapısal problemleri ortadan kaldırarak, vatandaşların kendi zamanlarını planlayabilmesini ve hastanede geçirecekleri süreyi asgari düzeye indirmesini sağlamıştır. Türkiye genelinde MHRS üzerinden 2023 yılının ilk 11 ayında toplam 257 milyon 430 bin 535, 2024 yılının ilk 11 ayında 316 milyon 326 bin 831 ve 2025 yılının ilk 11 ayında ise 377 milyon 213 bin 782 randevu oluşturuldu" dedi. Sezer, 2024 yılının ilk 11 ayında oluşturulan randevu sayısının, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 23, 2025 yılının ilk 11 ayında oluşturulan randevu sayısının da 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 19 oranında fazla olduğunu belirterek, "Bu veriler doğrultusunda MHRS üzerinden verilen randevu sayılarında artış olduğu görülmektedir" diye konuştu.