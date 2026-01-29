Motosiklet hikayesi Kur’an-ı Kerim ile başladı: 5 yaşındaki Ertuğrul dünya şampiyonu olmak istiyor

Ahmet İdacı: "Ertuğrul için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz"





Kendi imkanlarıyla oğluna destek olmaya çalıştığını vurgulayan İdacı, şunları kaydetti:





"Ertuğrul’un bir hevesle, hayalle girdiği bu yolda elimden geldiği kadar ona destek olmaya çalışıyorum. Motosikleti çok sevdi. Denge kontrolü çok güzel olduğu için çok çabuk uyum sağladı. Abisinin bisikletini de sürüyordu. 125’lik motosikleti de sürdü. Hala daha hevesi bitmedi. Biz de artık bu yolda onun için neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ertuğrul’u geliştirebilecek, ona bir şeyler katabilecek veya kendini ispatlayabilecek neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ertuğrul’a verebileceklerimiz belli ama yine de Ertuğrul için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."