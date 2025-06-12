Karabük’te yürüyüş yapan bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, doğada karşılaşmak isteyeceğiniz son canlıyı gözler önüne serdi. Avrupa’nın en zehirli yılanı olarak bilinen burunlu engerek, taşların arasında sessizce süzülürken kameralara yakalandı. Uzmanlar uyardı: Onu fark ettiğinizde çok geç olabilir. Peki burunlu engerek nerelerde görülür?
Sessizce gelip, aniden saldırıyor
Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Düzce köyü yakınlarında yürüyüş yapan bir kişi, taşlık arazide fark ettiği hareket üzerine cep telefonunu çıkardı. Kayıt altına aldığı canlı ise Avrupa’nın en tehlikeli yılanlarından biri olan burunlu engerekti (Vipera ammodytes).
Kamuflaj ustası
Yılan, sessizce kayalıklar arasında süzülüyor, çevresiyle tamamen uyumlu görüntüsüyle neredeyse fark edilemiyordu. Ancak uzmanlar bu sessizliğin bir tuzak olduğuna dikkat çekiyor: "Bu tür, hareketsiz kalarak çevresiyle kamufle olur. Ancak tehdit algıladığında refleksleri inanılmaz hızlıdır. Saniyeler içinde saldırabilir."
Sessiz avcı taşlık arazide
Burunlu engerek, bodur bitkilerle kaplı kuru ve taşlık biyotoplarda yaşayan, hareketleri yavaş ama ölümcül bir yılan türü. Genellikle hareketsiz durarak çevresiyle kamufle olur, ancak kendini tehdit altında hissedince saniyeler içinde saldırıya geçebilir.
Zehri ölüm saçıyor
Burunlu engerek, sinir sistemine ve kan damarlarına zarar veren sitotoksik ve hemotoksik etkiye sahip bir zehir taşıyor. Zehirlenme vakalarında;
Şiddetli ağrı
Hızla yayılan ödem
İç kanama
Doku nekrozu (çürüme)
Ve tedavi edilmezse organ yetmezliği ve ölüm görülebiliyor.
Zehir Özellikleri:
Sitotoksik ve hemotoksik etki: Doku çürümesi, iç kanama
Isırık sonrası etki: Şiddetli ağrı, ödem, halsizlik
Tedavi edilmezse: Organ yetmezliği ve ölüm riski
Avrupa’nın en zehirlisi nerelerde görülür?
Avrupa’daki ölümcül yılan vakalarının önemli bir kısmı bu türle ilişkili. Türkiye’de ise daha çok Karadeniz’in ve kuzey bölgelerin taşlık arazilerinde görülüyor.
Burunlu engerek nasıl ayırt edilir?
Uzmanlar, doğaseverleri bu türle karşılaşma ihtimaline karşı uyarıyor. Burunlu engerek şu özellikleriyle ayırt edilebilir:
Yukarı doğru kıvrık bir “hörgüç burun”
Üçgen biçimli geniş kafa
Kalın ve kaslı gövde
Gri, kahverengi veya kırmızımsı desenli pul yapısı
Genellikle 60-90 cm arasında olan bu yılan, nadiren 1 metreye kadar ulaşabiliyor.
Doğada yürürken bu yılanla karşılaşırsanız:
✅ Sakin kalın
✅ Yılanı rahatsız etmeyin
✅ Sessizce ve yavaşça geri çekilin
✅ Asla yaklaşmayın ya da müdahale etmeyin
✅ Yalnız yürüyüşlerden kaçının, özellikle sıcak ve kuru günlerde daha dikkatli olun
💡 Uyarı: Sessiz ve hareketsiz durur, tehdit hissedince aniden saldırabilir.
📵 Gözlem yaparken asla yaklaşmayın, sadece uzaktan görüntüleyin!