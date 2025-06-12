Sessizce gelip, aniden saldırıyor





Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Düzce köyü yakınlarında yürüyüş yapan bir kişi, taşlık arazide fark ettiği hareket üzerine cep telefonunu çıkardı. Kayıt altına aldığı canlı ise Avrupa’nın en tehlikeli yılanlarından biri olan burunlu engerekti (Vipera ammodytes).