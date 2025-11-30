Ömrünü felçli annesine adadı: Tek istediği düzenli bir iş





‘GEÇİNMEKTE ZORLANIYORUM’





Hem çalışıp hem annesine bakabileceği bir iş imkanı istediğini belirtip destek bekleyen Yüksek, “Hem çalışıp hem de anneme bakabileceğim bir iş imkanı olsa güzel olur. Bana desinler ki, ‘Şöyle bir iş var, gel yap’ ben o işi yaparım. Kendi paramı kendim kazanayım istiyorum. 2 kolum olmasın mama kutusunu ağzımla alır anneme içiririm. İşim olmadığı için geçinme konusunda zorlanıyorum. Annem böyleyken sırtımı dönüp kendi hayatıma bakamam. Odun yarıyorum, kömür taşıyorum ama sabit işim olmadığı için zor oluyor” diye konuştu.