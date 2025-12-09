Osimhen'in ablasından üzen itiraf: '7 kişi bir göz odada yaşadık'

Yedi kişi tek göz odada yaşamış

Blessing şöyle devam etti: "Destek olacak bir aile yoktu çünkü. Yedimiz, bir odada yaşıyor, bir odada uyuyorduk. Sonra poşet su da satıyorduk. Victor ne kadar para kazanıyorsa eve döndüğünde onu paylaşıyorduk"