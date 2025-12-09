Osimhen'in ablasından üzen itiraf: '7 kişi bir göz odada yaşadık'

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in ablası Blessing Osimhen, Nijerya basınına verdiği röportajda ailelerinin yıllar süren zorlu yaşam mücadelesini anlattı. Ablası, kirayı ödeyemedikleri için ev sahibinin çatıyı söktüğünü ve bir göz odada 7 kişi yaşadıklarını dile getirdi.
Galatasaray’a rekor bonservisle transfer olan Victor Osimhen’in geçmişine dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Nijeryalı yıldızın ablası Blessing Osimhen, ülke basınına yaptığı açıklamada, ailelerinin yıllar boyunca büyük bir yoksullukla mücadele ettiğini anlattı.
Blessing Osimhen, kardeşiyle birlikte yaşadıkları yoksulluk, hayatta kalma çabası ve aile bağlarının gücünü ilk kez bu kadar açık bir şekilde paylaştı.
Annesini 5 yaşında kaybetti
Nijerya basınında yer alan sözlerinde Blessing, Lagos kentinin gecekondu mahallelerinde küçük yaştan itibaren yaşadıkları yoksulluğun zorluklarını sıraladı. Victor Osimhen annesini kaybettiğinde beş yaşındaydı ve babası ona ve diğer beş kardeşine bakmak zorunda kalmıştı.
"Portakal satıyorduk"
Blessing Osimhen kardeşi Victor ile birlikte geçimlerini sağlamak adına yaptıklarını şöyle anlattı:
"İkimiz de portakal satıyorduk. Diğer kız kardeşim pazara gidiyor, sonra biz gidip onları satabilelim diye bize portakal topluyordu."
Yedi kişi tek göz odada yaşamış
Blessing şöyle devam etti: "Destek olacak bir aile yoktu çünkü. Yedimiz, bir odada yaşıyor, bir odada uyuyorduk. Sonra poşet su da satıyorduk. Victor ne kadar para kazanıyorsa eve döndüğünde onu paylaşıyorduk"
"Kirayı ödeyemedik, çatıyı söktüler"
Blessing Osimhen, yaşadıkları maddi sıkıntıların yalnızca geçim derdiyle sınırlı olmadığını belirterek, kira parasını ödeyemedikleri dönemlerde yaşadıkları çarpıcı olayı da paylaştı:
"Kira ödeyecek paramız olmadığı için babam içerideyken çatımızı söktüler. Ev sahibimiz çatımızı söktü"
Bundan beş yıl önce Victor Osimhen'in babası da hayatını kaybetmişti.