Polisten kaçarken ters yöne girdi 5 kişi öldü: Katliam gibi kazada acı tesadüf

08:2422/12/2025, Pazartesi
DHA
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı öne sürülen otomobilin ters yöne girip başka bir otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal’ın, kazada yaralanan eşi Mustafa Soysal ile 5 ay önce evlendiği, annesi Feray Akın’ın da 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Çanakkale-Lapseki kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 APD 325 plakalı otomobile polis ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. 

Takip sırasında Kangırlı sapağında ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Soysal yönetimindeki 17 LP 800 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 35 APD 325 plakalı otomobildeki Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile diğer araçtaki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Yaralanan sürücü Mustafa Soysal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Soysal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

ANNESİ DE TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ

Kazada yaşamını yitiren edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal’ın, kazada yaralanan Mustafa Soysal ile temmuz ayında evlendiği belirtildi. 

Neslihan Soysal’ın annesi Feray Akın’ın da 2017 yılında Anneler Günü gezisi için İzmir’den yola çıkan midibüsün Muğla-Marmaris kara yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. 

#Çanakkale
#Trafik Kazası
#Araç
