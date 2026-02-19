Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı: Camiler dolup taştı

"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk teravih namazı Türkiye genelindeki cami ve mescitlerde kılındı.
İstanbul'da, Sultanahmet Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Sultanahmet Meydanı ramazana özel süslemelerle ışıklandırıldı.
Edirne’de 4 yıl süren kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılan Selimiye Camii, Ramazan ayının ilk teravih namazında dolup taştı.
Kahramanmaraş’ta on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazı büyük bir coşku ve manevi atmosfer içerisinde eda edildi.
İstanbul’da vatandaşlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için çocuklarıyla beraber Eyüpsultan Camii’ne ve Üsküdar’daki Valide-i Cedid Camii’ne akın etti.
Bilecik'teki Kayıboyu Camisi'nde, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Samsun'un Havza ilçesinde bulunan yaklaşık 730 yıllık Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Bahçecik Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde, ramazanın ilk teravih namazı kılındı.
Bursa'da Ulu Cami gibi büyük ve tarihi camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazında birlikte saf tuttu.
Siirt’te vatandaşlar Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için saf tuttu.
Karaman’da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere akın etti.
Ankara'da bazı vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazını Kocatepe Camisi'nde kıldı.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Bingöl’de ilk teravih namazı eda edildi.
Kocaeli’de 14. yüzyılda inşa edilen ve Türkiye genelinde kılıçla hutbe geleneğinin yaşatıldığı birkaç camiden biri olan Orhan Camisi’nde, Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Balıkesir'de Sındırgı Hz. Ebubekir Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Iğdır’da Ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi. Camilerde yoğun katılımın olduğu ilk gecede, vatandaşlar Ramazan’ın manevi atmosferini birlikte yaşadı.
Konya'da tarihi Bedesten Çarşısı'nın içinde bulunan Aziziye Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Çanakkale'de ilk teravih namazı kılındı. Ayvacık ilçesindeki Fatih Camisi'nde de vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazını kılıp dua etti.
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılmasının ardından aslına uygun yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde, afetten sonra ilk kez teravih namazı kılındı.
Gümüşhane'deki ramazanın ilk teravih namazı dolasıyla birçok cami doldu. Kemaliye Camisi'nde ilk teravih namazını kılan vatandaşlar, dua etti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Cami'sinde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Giresun'da merkezdeki Hacı Miktat Camisi'ne gelen vatandaşlar, yatsı ezanıyla saf tutarak ilk teravih namazını kıldı.
Mardin'de vatandaşlar ilk teravih namazı için 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'ne geldi. Yatsı ezanının okunmasının ardından vatandaşlar, yatsı namazı ve teravih namazını kıldı.
Samsun’da vatandaşlar, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Cami'sinde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisi'nde, ramazanın ilk teravih namazı kılındı.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Bolu’da vatandaşlar camilere akın ederek, ilk teravih namazını kıldı.
Kars’ta Ramazan’ın ilk teravih namazı için vatandaşlar camilere akın etti.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da Ramazan ayının ilk teravih namazı yoğun katılımla eda edildi.
Kayseri'de restorasyonu tamamlanan tarihi Tasmakıran Cami, teravih namazıyla ibadete açıldı.
Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesinde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'ne gelen Müslümanlar, yatsı ezanıyla saf tutarak ilk teravih namazını kıldı.
Nevşehir'de, Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Vatandaşlar, namaz kılmak için camiye geldi. Namaz öncesi İl Müftüsü Nihat Kök vaaz verdi.
Kilis'te Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Van’da rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı eda edildi.
Siirt'te, Hacı Fethi Serin Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.