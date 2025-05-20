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Hep seni mi seçiyorlar: Bilim sebebini açıkladı, işte sivrisineklerin en çekici bulduğu kan grubu ve insan tipi

Hep seni mi seçiyorlar: Bilim sebebini açıkladı, işte sivrisineklerin en çekici bulduğu kan grubu ve insan tipi

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:2320/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Sivrisinekler rastgele değil, bilinçli seçiyor: Kan grubun, vücut kokun ve hatta kıyafetin bile onları cezbedebiliyor. Florida Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, sivrisineklerin insanları bilinçli olarak seçtiklerini bir kez daha ortaya koydu. Araştırmada sivri sineklerin en çok sevdiği kan grubu da ortaya çıktı. İşte sivrisineklerin en çekici bulduğu insan profili...

Yaz mevsimiyle birlikte sivrisinek kabusu da geri döndü.

Kimimiz bir gecede onlarca ısırıkla uyanırken, kimimiz yanımızda oturanları adeta canlı kalkan gibi kullanıyoruz.



Peki neden bazı insanlar sivrisinekler için daha çekici?

Bilim insanlarına göre neden sadece "şekerli kan" değil!


Florida Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, sivrisineklerin özellikle 0 kan grubuna sahip bireyleri daha çok tercih ettiğini ortaya koydu. A, B ya da AB grubuna sahip olanlar ise nispeten daha az hedef oluyor.

Vücut kokunuz sizi ele veriyor olabilir


Cilt üzerindeki mikrobiyal yapı ve ter kokusu, sivrisineklerin sizi bulmasında önemli bir rol oynuyor. Bazı insanların vücut kokusu, bu minik avcıların iştahını kabartabiliyor.

Kıyafet renginiz bile fark yaratıyor


Sivrisinekler siyah, koyu mavi ve kırmızı gibi koyu renkli giysilere daha fazla ilgi gösteriyor. Açık renkli kıyafetler ise bir nebze olsun korunma sağlayabilir.

Hamileyseniz daha çok risk altındasınız!

Hamile kadınlar, artan vücut sıcaklığı ve karbondioksit salınımı nedeniyle sivrisineklerin radarına daha kolay takılıyor.


Ne yapmalı?

Doğal kovucular, açık renkli giysiler ve fan kullanımı sivrisineklerden korunmak için etkili çözümler arasında. Ayrıca lavanta yağı, limon otu ve fesleğen gibi bitkiler de uzak durmalarına yardımcı olabilir.

Kısacası sivrisineklerin hedefi olmanız sadece şanssızlık değil; kan grubunuzdan terinize kadar birçok biyolojik detay bu seçimi etkiliyor!

#Bilim
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