Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Sahurda fenalaştı hastanede hayatını kaybetti

Sahurda fenalaştı hastanede hayatını kaybetti

17:041/03/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sahur sırasında evinde rahatsızlanan 49 yaşındaki iki çocuk babası Ergün Toplu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Şubat’ta Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahur esnasında fenalaşan Ergün Toplu için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Toplu, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği ve damarlarında tıkanıklık olduğu belirlendi.



Durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli’deki özel bir hastaneye sevk edilen Toplu, anjiyo işlemi sırasında yeniden kalp krizi geçirdi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ergün Toplu yaşamını yitirdi.

Toplu’nun cenazesi, Körfez Yeniyalı Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından Ürkütlü Köyü’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

#Kocaeli
#Hasta
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatay TOKİ kurası ne zaman çekilecek?