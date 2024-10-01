Samsun'da yol çalışması sırasında bulundu! 2 bin yıllık mozaik: 30 yıl sonra sergilendi

Mozaiğin tarihçesi hakkında da bilgi veren Armağan, "Bu eserimiz milattan önce 3'üncü yüzyıla ait bir eser. Bu eserin orta kısmında Akhilleus ve annesi Tethys figürleri var. Akhilleus, Yunan mitolojisinde bir kahramandır. Bu eserde de Akhilleus'un Troya savaşına gitmesini anlatan bir sahne var. Etrafında da 4 tane tanrı şeklinde figürler var. Bu figürler de mevsimleri simgeleyen kadın figürleridir. Mozaikler de küçük taşların birbirlerine yapıştırılmasıyla oluşmaktadır. Eserimiz Amisos tepesinde sit alanı içerisinde parçalar halinde bulunmuş ve bugün 30 yıl sonra sergilenmeye başlanmıştır" diye konuştu.