“Yılanların yüzde 95’i zararsız” diyen Bayrakcı, bu canlıların doğanın dengesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Bayrakcı, “Onlar da yaşam alanı arıyor. İnsanlarla yolları kesiştiğinde saldırganlaşmazlar, tehdit algılarlarsa savunma yaparlar. Öldürmek yerine doğaya geri kazandırmalıyız” ifadelerini kullandı.