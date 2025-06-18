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Sıcaklık arttı, yılanlar ortaya çıktı: Duvar dipleri, bodrumlar, çimenlikler, kapı önleri her yer tehlike altında

Sıcaklık arttı, yılanlar ortaya çıktı: Duvar dipleri, bodrumlar, çimenlikler, kapı önleri her yer tehlike altında

16:1018/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sıcaklık arttı, yılanlar ortaya çıktı… Duvar dipleri, bodrumlar, çimenlikler, kapı önleri her yer tehlike altında! Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, yılanlar da şehir sınırlarına dayandı. Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yusuf Bayrakcı, doğal yaşam alanları daralan yılanların, artık insanların en beklemediği yerlerde ortaya çıktığını söyledi. Türkiye'nin yılan haritası ortaya çıkarıldı. İşte yılanların en çok görü

Sıcaklık arttı, yılanlar gölgeye kaçtı!

Mevsim normallerini aşan sıcaklıklar doğadaki yaşamı da altüst etti. Türkiye'nin yılan haritası da ortaya çıktı. Duvar dipleri, bodrumlar, çimenlikler tehlike altında…


Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Bayrakcı, kavurucu sıcakların etkisiyle yılanların artık şehir sınırlarına dayandığını söyledi. Gölge, serinlik ve nemli alan arayan sürüngenler; evlerin bahçelerine, odunluklara, hatta bodrum katlarına kadar ilerliyor.

Tarım alanlarının daralması, yeşil örtünün tahribatı ve kontrolsüz yapılaşma, sürüngenlerin doğal yaşam alanlarını her geçen yıl biraz daha küçültüyor. 

Her yerde karşınıza çıkabilir


Bayrakcı’ya göre; özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yılanlarla karşılaşma ihtimali, sıcaklıkların artmasıyla birlikte ciddi oranda yükselmiş durumda.

“Yılanların yüzde 95’i zararsız” diyen Bayrakcı, bu canlıların doğanın dengesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Bayrakcı, “Onlar da yaşam alanı arıyor. İnsanlarla yolları kesiştiğinde saldırganlaşmazlar, tehdit algılarlarsa savunma yaparlar. Öldürmek yerine doğaya geri kazandırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ne yapmalı, ne yapmamalı?


Panik yapma, hayvana yaklaşma

İlgili ekipleri bilgilendir, kendin müdahale etme

Zehirli mi, değil mi diye ayırt etmeye çalışma

Hayvana zarar verme, sessizce uzaklaş ve doğal ortamına gitmesine izin ver




Türkiye'nin yılan yoğunluk haritası ortaya çıktı: İşte yılanların en fazla görüldüğü yerler ve saatler...

Uzmanların ve vatandaşların ihbarlarına göre Türkiye’de yılanların en sık görüldüğü iller şunlar:


Şanlıurfa, Mardin, Hatay – Sıcaklıkla birlikte sürüngen yoğunluğu da artıyor

Antalya, Muğla, Aydın – Yazlık bölgelerde çalılıklar ve taşlık alanlar riskli

İzmir, Manisa, Balıkesir – Kırsal mahalleler ve şehir kenarlarında yılan uyarısı

Diyarbakır, Adana, Gaziantep – Gölgeye sığınan yılanlar sık sık görülüyor


İşte yılanların en sevdiği saatler


Kırsalda artan gözlemler nedeniyle uzmanlar, özellikle sabah erken saatler ve gün batımı sonrasında bahçelerde dikkatli olunmasını öneriyor.

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