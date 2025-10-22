Taksi, dolmuş, otobüs ve servis araçlarında kamera zorunluluğu için geri sayım başladı. 1 Ocak 2026’dan itibaren kameraları takmayan araçlar hem ceza alacak hem de muayeneden geçemeyecek. Fiyatlar ise 2 bin TL’den başlıyor.

1 /9 Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre ticari yolcu taşımacılığı yapan araçlara kamera ve kayıt sistemi takılması için geri sayım başladı.

2 /9 Taksi, dolmuş, otobüs ve servis araçlarında kamera takmayanlar ceza alacak ve araç muayenesinden geçemeyecek.

3 /9 Hangi araçlarda kamera zorunlu olacak?

19 Ağustos 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre:



4 /9 • M2 ve M3 sınıfı yolcu taşıma araçları, • Belediyelere ait veya belediyelerin yetkilendirdiği toplu taşıma araçları, • Taksiler ve minibüsler



5 /9 Kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurmak zorunda olacak.

6 /9 Son tarihler belirlendi

Yeni düzenlemeyle birlikte araç yaşına göre kamera zorunluluğunun başlangıç tarihleri şöyle olacak:



7 /9 • 2025-2023 model araçlar: 1 Ocak 2026 • 2022-2018 model araçlar: 1 Ocak 2027 • 2017 ve öncesi modeller: 1 Ocak 2028

Yaklaşık iki ay içinde ilk aşama yürürlüğe girecek.

8 /9 Kamera takmayan muayeneden geçemeyecek

Belirtilen tarihlere kadar araçlara kamera sistemi takılmaması halinde hem idari para cezası uygulanacak hem de araçlar muayeneden kalacak.

