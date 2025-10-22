Yeni Şafak
2 ay içinde araç kamerası taktırmayanlar yandı: Artık muayeneden geçemeyecek

Lokman Özdemir
10:5122/10/2025, Çarşamba
Taksi, dolmuş, otobüs ve servis araçlarında kamera zorunluluğu için geri sayım başladı. 1 Ocak 2026’dan itibaren kameraları takmayan araçlar hem ceza alacak hem de muayeneden geçemeyecek. Fiyatlar ise 2 bin TL’den başlıyor.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre ticari yolcu taşımacılığı yapan araçlara kamera ve kayıt sistemi takılması için geri sayım başladı. 

Taksi, dolmuş, otobüs ve servis araçlarında kamera takmayanlar ceza alacak ve araç muayenesinden geçemeyecek.

Hangi araçlarda kamera zorunlu olacak?


19 Ağustos 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre:


• M2 ve M3 sınıfı yolcu taşıma araçları,

• Belediyelere ait veya belediyelerin yetkilendirdiği toplu taşıma araçları,

• Taksiler ve minibüsler


Kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurmak zorunda olacak.

Son tarihler belirlendi


Yeni düzenlemeyle birlikte araç yaşına göre kamera zorunluluğunun başlangıç tarihleri şöyle olacak:


• 2025-2023 model araçlar: 1 Ocak 2026

• 2022-2018 model araçlar: 1 Ocak 2027

• 2017 ve öncesi modeller: 1 Ocak 2028


Yaklaşık iki ay içinde ilk aşama yürürlüğe girecek.

Kamera takmayan muayeneden geçemeyecek


Belirtilen tarihlere kadar araçlara kamera sistemi takılmaması halinde hem idari para cezası uygulanacak hem de araçlar muayeneden kalacak.


Kamera fiyatları ne kadar?


Araç içi kamera sistemleri piyasada yaklaşık 2 bin TL’den başlıyor.


Kamera kalitesi, gece görüş özelliği, ses kaydı ve hafıza kapasitesine göre fiyatlar 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.


