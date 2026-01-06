Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Taste Atlas’ın 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesinde Türk lezzetleri zirvede

Taste Atlas’ın 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesinde Türk lezzetleri zirvede

09:526/01/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Gastronomi dünyasının en saygın kaynaklarından biri olarak kabul edilen Taste Atlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini açıkladı. Bodrum’un çökertme kebabı ve Erzurum’un cağ kebabı, listede ilk 10’da yer aldı.


Türk mutfağının gözde lezzetleri, bu yıl da dünya çapında adından söz ettirmeyi başardı. Bodrum’un ünlü çökertme kebabı ve Erzurum’un geleneksel cağ kebabı, Taste Atlas’ın "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesine ilk 10’dan girerek dikkatleri üzerine çekti.


Anadolu mutfağının yöresel dokusunu taşıyan cağ kebabı, dünya sıralamasında 9. sıraya yerleşerek büyük bir gurur yaşattı.

"Cağ kebabı sadece bir yemek değil, bir kültürdür"


Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan cağ kebabı ustaları İhsan Deniz ve Ramazan Şenses, lezzetin dünya çapındaki başarısının tesadüf olmadığını söyledi. Geleneksel yöntemlerden ödün vermeden yaptıkları kebabın bölgenin kültürünü ve tarihini yansıttığını belirten ustalar, cağ kebabının ününün giderek daha fazla yayıldığını ifade etti.


İhsan Deniz, "Cağ kebabı, Erzurum’un ruhunu taşıyor. Bu lezzetin dünya listesinde yer alması bizim için büyük bir onur" derken, Ramazan Şenses ise, "Yıllardır bu işi aynı özenle yapıyoruz. Gelen turistlerin ilgisi her geçen yıl artıyor. 9. sıra bizim için büyük bir gurur kaynağı" sözleriyle mutluluğunu paylaştı. 

Türk mutfağının küresel başarıları artıyor


Taste Atlas’ın listesinde yer alan bu iki lezzet, Türk mutfağının uluslararası arenada giderek daha fazla tanındığını bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, yerel tariflerin korunması ve tanıtım çalışmalarının artması sayesinde Türkiye’nin gastronomi turizminde önemli bir ivme yakaladığını belirtiyor.

#Taste Atlas
#Dünyanın En İyi 100 Yemeği
#Erzurum
#Cağ kebabı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ağrı kurasına katılacaklar listesi: 500 bin sosyal konut Ağrı kura çekilişine girecekler listesi