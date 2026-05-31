Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Tatilin son gününde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk

Tatilin son gününde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk

16:3631/05/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber

9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenlerin İstanbul’a dönüşü sürerken, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Artan yolcu talebini karşılamak isteyen otobüs firmaları ek seferler düzenledi.

Kurban Bayramı tatilinin son günüyle birlikte memleketlerinden ve turizm bölgelerinden dönen İstanbullular nedeniyle otogarda hareketlilik arttı.

Sabah saatlerinden itibaren otobüs girişleri ve peronlarda yoğunluk oluşurken, özel araçlarıyla yolcu karşılamaya gelenler de zaman zaman otogara girişte zorlandı.


Otobüs firmaları ek seferlerle talebi karşılamaya çalışırken, yetkililer yoğunluğun gün boyunca sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Otogarda yakınlarını karşılamak için bekleyenler ile yolcular, valizleriyle metro ve toplu taşıma duraklarında uzun süre beklemek zorunda kaldı.



Dönüş trafiğinin gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

‘NORMALDE 24 SAATTE GELMEMİZ LAZIMDI, 27-28 SAATTE GELDİK’

Van’dan geldiklerini söyleyen Veysi Macit, “Tatilimiz iyi geçti. 9 gün ailemizin yanında kaldık, şimdi dönüş yapıyoruz. Normalde 24 saatte gelmemiz lazımdı, 27-28 saatte geldik. İstanbul’a girişte ciddi yoğunluk vardı" dedi.

‘İSTANBUL’A GİRİŞTE YOĞUNLUK VARDI’

Sinop’un Durağan ilçesinden dönen Yusuf Tuğlu ise, “Tatil dönüşü yoğun. Gidiş değil ama dönüş çok kalabalık. Normalde 7 saatte geldiğimiz yolu 12 saatte geldik. Sabah 07.00’de otogarda olmam gerekiyordu, 14.30’da geldik" diye konuştu.

‘ÇOK TRAFİK VARMIŞ DENİLİYOR’

Malatya’dan gelecek dayısını beklediğini söyleyen Halis Boztepe, “Saat 13.00-14.00 gibi gelecekti ama hala gelmedi. Çok trafik var deniliyor, o yüzden bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

‘OTOGARIN GİRİŞİNDE BİR YOĞUNLUK VAR’

Kızını İzmir'e yolcu edeceklerini belirten Mustafa Yavuz ise, “13.00’te gelecek araç gelmedi. Sürekli ‘gelecek’ deniliyor. Bayram dönüşü yoğunluğu var ama sadece otogarın girişinde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor" dedi.

#15 Temmuz Demokrasi Otogarı
#Kurban Bayramı
#Trafik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milli maç ne zaman? Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Türkiye'nin rakipleri, maç tarihleri 2026 Dünya Kupası fikstürü