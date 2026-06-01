Teşkilat'ın yeni sezonunda üç oyuncu olmayacak

09:07 1/06/2026, Pazartesi
TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, sezon finali sonrası yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken arka arkaya gelen veda haberleriyle gündemde. Dizinin sevilen üç oyuncusu da projeden ayrılacak.

Sezon finalinde yayınlanan çarpıcı düğün sahnesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımda, yeni sezon öncesi kadroda önemli değişiklikler yaşanacak. 

Yeni sezon öncesinde hikâyesi sona eren karakterlerle birlikte dizide yeni bir yapılanmaya gidilecek.


Dizide Hilal karakterine hayat veren Rabia Soytürk, sezon sonunda projeden ayrılıyor. 

Ayrılık kararı alan isimler arasında deneyimli oyuncular Erkan Bektaş da bulunuyor.



Serhat Tulumluer de dizinin yeni bölümlerinde yer almayacak.

