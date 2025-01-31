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Mehmet şefin oğlu Utkan ödül gecesine damga vurdu: Gören herkes 'Tıpkı babası gibi' yorumu yaptı

Mehmet şefin oğlu Utkan ödül gecesine damga vurdu: Gören herkes 'Tıpkı babası gibi' yorumu yaptı

13:2631/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Açıklamaları, tavırları ve yorumlarıyla adından sıkça söz ettiren MasterChef Türkiye'nin sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya, katıldığı bir ödül gecesinde oğlu Utkan ile boy gösterdi. Ünlü şef ve oğlunun görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Utkan'ı görenler 'aynı babası', 'babasının kopyası', 'tıpkı babası' gibi yorumlarda bulundu.

Hayat hikayesi ile herkesi derinden etkilemeyi başaran Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı oldukça merak ediliyor. Ünlü şefin iki oğlu ve bir kızı olduğu biliniyor.


MasterChef'in sert jürisi Mehmet Yalçınkaya şimdi de kendisi gibi şef oğlu Utkan ile gündeme geldi. . Baba-oğul Kristal Marmara Ödülleri gecesinde boy gösterdi.

Oğlu ile bir ödül gecesine katılan Mehmet Yalçınkaya'ya sosyal medyada yorum yağdı.


Ünlü şefin oğullarından Utkan babasının izinden giderek şef olmaya karar verdi


Yorum yağdı

Baba oğul görenler 'aynı babası', 'babasının kopyası', 'tıpkı babası' gibi yorumlar da bulundular.

Utkan Yalçınkaya kimdir?

Utkan Yalçınkaya, Mehmet şefin küçük oğlu olarak karşımıza çıkıyor. Babası ve diğer abisi gibi aşçılığa meraklı olan Utkan bunun üzerine çeşitli eğitimler aldığını belirtti.

#Mehmet Şef
#Utkan Yalçınkaya
#MasterChef

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