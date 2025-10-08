Trabzonlular cam açmaya korkuyor: Kahverengi kokarca evleri ve fındık bahçelerini istila etti

'SICAK BİR ORTAM VE YÜZEY ARIYOR'





İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gürsel Çakıroğlu, "Kahverengi kokarca, uzun soluklu bir mücadele gerektiriyor. Son dönemde evlere yoğun halde saldırısı oldu. Kışlağa geçiş döneminde, kışı geçireceği sıcak bir ortam ve yüzey arıyor. Bu yüzden havaların bir anda soğumasıyla beraber de kışı geçirmek için binalara geçiş yapıyor. Biz Tarım İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte 9 ilçede, 9 ekiple birlikte biyosidal ilaçlama yapıyoruz. 2024 yılında 10 bin, 2025 yılında 62 bin civarında samuray arısı salımı yapıldı. Tarım arazilerinde 550 litre kimyasal mücadele de yapıldı. Vatandaşa da büyük görev düşüyor. Kendisi bina içerisinde ilaçlama yapmalıdır ve bize yardımcı olmaları gerekiyor. Bu büyük bir önem taşıyor. Tuğlayı, ahşabı ve çatı aralarını tercih etmesindeki sebep; kışı sıcakta geçirmektedir" diye konuştu.