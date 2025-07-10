TRT 1 dizisi 'Teşkilat' 2024-2025 sezonunu zirvede tamamladı

TRT'den yapılan açıklamaya göre, konsolide reytingler hesaplanarak elde edilen 2024-2025 sezonu verilerine göre dizi, geçen yıl Tüm Kişiler'de 5,60 olan sezonluk reyting ortalamasını bu yıl 7,80'e, AB Grubu'nda 5,09 olan sezonluk reyting ortalamasını bu yıl 7,00'ye ve 20+ABC1 Grubu'nda 5,49 olan sezonluk reyting ortalamasını 8,16 seviyesine taşıdı.