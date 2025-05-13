Turgut Alp adeta tarihi yaşatıyor! Cengiz Coşkun, Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a uzanan yolculuğunu anlattı: 'Osman bana Ertuğrul'un emaneti'

Diriliş Ertuğrul'da da Turgut Bey rolüyle karşımıza çıkan Cengiz Coşkun, yıllar sonra tekrar aynı karakteri oynamasını şöyle yorumladı: ''Sanki yıllar sonra eski bir dostumla yeniden kavuşmuş gibiyim. Zamanla ben de değiştim, olgunlaştım; Turgut da öyle. Bu defa karaktere daha derin bir iç görüyle, daha empatik bir yerden yaklaşabiliyorum. Onu yeniden keşfetmek, izleyiciye farklı yönlerini sunmak benim için çok heyecan verici.''







