Turgut Alp adeta tarihi yaşatıyor! Cengiz Coşkun, Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a uzanan yolculuğunu anlattı: 'Osman bana Ertuğrul'un emaneti'

Sevilen dizi Kuruluş Osman'a güçlü bir karakterle dâhil olan başarılı oyuncu Cengiz Coşkun, hem prodüksiyon sürecini hem de hayat verdiği Turgut Alp karakterini anlattı.
Çarşamba akşamlarının en sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, ekran yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. 6. Sezonunda olan dizi, seyircisine büyük bir sürpriz yaparak unutulmaz karakter Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un kadroya katıldığını duyurdu.
Bu güçlü geri dönüş Kuruluş Osman hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Cengiz Coşkun'un yeniden Turgut Alp karakteriyle ekrana gelmesi, dizinin hikâyesine yeni bir derinlik katarken, izleyicilerin ilgisini daha da artırdı.
Diriliş Ertuğrul'da da Turgut Bey rolüyle karşımıza çıkan Cengiz Coşkun, yıllar sonra tekrar aynı karakteri oynamasını şöyle yorumladı: ''Sanki yıllar sonra eski bir dostumla yeniden kavuşmuş gibiyim. Zamanla ben de değiştim, olgunlaştım; Turgut da öyle. Bu defa karaktere daha derin bir iç görüyle, daha empatik bir yerden yaklaşabiliyorum. Onu yeniden keşfetmek, izleyiciye farklı yönlerini sunmak benim için çok heyecan verici.''
Dizinin teknolojik ve prodüksiyon anlamında çok fazla geliştiğini ifade eden Coşkun şöyle konuştu:
''Teknoloji ve prodüksiyon kalitesi ciddi şekilde gelişmiş. Bu da özellikle aksiyon sahnelerinde hem daha gerçekçi hem de sinematografik bir etki yaratıyor. Kostümlerden ışık tasarımına kadar her detay bizi dönemin atmosferine yaklaştırıyor ve izleyiciye daha etkileyici bir deneyim sunuyor.''
''İlk günümde büyük bir sevgiyle karşılandım. Diriliş Ertuğrul döneminden tanıdığım birçok ekip arkadaşımla yeniden bir araya geldim. Bu bana sanki uzun süredir ayrı kaldığım aileme geri dönmüşüm hissini verdi. Herkes işine tutkuyla bağlıydı, bu da bana ekstra motivasyon ve güven sağladı.''
Sabah'ın haberine göre, Turgut Alp'in Osman Bey ile ilişkisini anlatan Cengiz Coşkun, ''Ertuğrul'un emaneti'' dediği Osman Bey için şu ifadeleri kullandı:
''Osman, Turgut'un elinde büyümüş bir isim. Ertuğrul Gazi'nin Turgut'a emaneti diyebilirim. Aralarındaki bağ hem çok güçlü hem de katmanlı. Zaman zaman gerilimler olabilir ama bu, aralarındaki sevgi ve güveni azaltmaz. Osman Bey'in liderliğinde yürüdüğü bu yol izleyiciye de duygusal ve epik bir derinlik sunacak.''