Türkiye genelinde en çok kullanılan isimler belli oldu. 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de en çok tercih edilen erkek isimleri Mehmet, Mustafa, Ahmet, kadın isimleri ise Fatma, Ayşe ve Emine olarak belirlendi. İşte en çok kullanılan 30 erkek ve kadın isimleri...

1 /60 En çok kullanılan erkek isimleri

1. Mehmet

Türkiye genelinde en çok yaygın olan erkek isimlerine bakıldığında, "Mehmet" ismi 1 milyon 285 bin 141 kişiyle listenin başında yer aldı.

2 /60 2. Mustafa

Onu, 1 milyon 66 bin 554 kişiyle Mustafa

3 /60 3. Ahmet

863 bin 817 kişiyle Ahmet takip etti.

4 /60 4. "Ali" ismini 742 bin 542 kişi,

5 /60 5. "Hüseyin" ismini 577 bin 808 kişi,

6 /60 6. "Hasan" isimleri 537 bin 184 kişi,

7 /60 7. "Murat" ismini 529 bin 21 kişi,

8 /60 8. "Yusuf" 524 bin 246 kişi,

9 /60 9. "İbrahim" ismini 508 bin 362 kişi,



10 /60 10. "İsmail" ismini 438 bin 668 kişi kullanıyor.

11 /60 11. Ömer 421 bin 876

12 /60 12. Ramazan 361 bin 829

13 /60 13. Osman 313 bin 551

14 /60 14. Abdullah 275 bin 498

15 /60 15. Fatih 257 bin 075

16 /60 16. Emre 246 bin 322

17 /60 17. Halil 229 bin 76

18 /60 18. Süleyman 221 bin 244

19 /60 19. Hakan 220 bin 206

20 /60 20. Adem 202 bin 365

21 /60 21. Muhammed 200 bin 391

22 /60 22. Kadir 194 bin 39

23 /60 23. Furkan 190 bin 653

24 /60 24. Mahmut 185 bin 372

25 /60 25. Burak 184 bin 237

26 /60 26. Recep 181 bin 921

27 /60 27. Serkan 176 bin 25

28 /60 28. Yasin 166 bin 772

29 /60 29. Enes 166 bin 621

30 /60 30. Metin 165 bin 656

31 /60 En çok kullanılan kadın isimleri

1. Fatma Türkiye'de en yaygın olan kadın ismi ise "Fatma" oldu. Bu isme sahip 1 milyon 164 bin 268 kişi bulunuyor.

32 /60 2. Ayşe

Onu, 915 bin 587 kişinin taşıdığı "Ayşe",







33 /60 3. Emine

784 bin 176 kişiyle "Emine" isimleri izledi.

34 /60 4. "Hatice" ismini 714 bin 977 kişi,

35 /60 5. "Zeynep" ismi 704 bin 355 kişi,

36 /60 6. "Elif" ismini 553 bin 984 kişi,

37 /60 7. "Meryem" ismini 319 bin 635 kişi,

38 /60 8. "Merve" ismini 293 bin 302 kişi,

39 /60 9. "Zehra" ismini 268 bin 273 kişi,

40 /60 10. Esra" ismini 248 bin 215 kişi kullanıyor.

41 /60 11. "Özlem" 234 bin 31

42 /60 12. "Büşra" 213 bin 948

43 /60 13. "Yasemin" 212 bin 244

44 /60 14. "Melek"197 bin 270

45 /60 15. "Hülya" 197 bin 41

46 /60 16. "Sultan" 192 bin 631

47 /60 17. "Kübra" 191 bin 995

48 /60 18. "Dilek" 189 bin 49

49 /60 19. "Leyla" 184 bin 111

50 /60 20. "Rabia" 184 bin 10

51 /60 21. Songül 179 bin 705

52 /60 22. Aysel 165 bin 898

53 /60 23. Sevim 161 bin 326

54 /60 24. Tuğba 161 bin 156

55 /60 25. Hacer 160 bin 535

56 /60 26. Fadime 158 bin 310

57 /60 27. Yağmur 156 bin 877

58 /60 28. Aynur 156 bin 652

59 /60 29. Havva 155 bin 80