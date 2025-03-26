Türkiye genelinde en çok kullanılan isimler belli oldu. 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de en çok tercih edilen erkek isimleri Mehmet, Mustafa, Ahmet, kadın isimleri ise Fatma, Ayşe ve Emine olarak belirlendi. İşte en çok kullanılan 30 erkek ve kadın isimleri...
En çok kullanılan erkek isimleri
1. Mehmet
Türkiye genelinde en çok yaygın olan erkek isimlerine bakıldığında, "Mehmet" ismi 1 milyon 285 bin 141 kişiyle listenin başında yer aldı.
2. Mustafa
Onu, 1 milyon 66 bin 554 kişiyle Mustafa
3. Ahmet
863 bin 817 kişiyle Ahmet takip etti.
4. "Ali" ismini 742 bin 542 kişi,
5. "Hüseyin" ismini 577 bin 808 kişi,
6. "Hasan" isimleri 537 bin 184 kişi,
7. "Murat" ismini 529 bin 21 kişi,
8. "Yusuf" 524 bin 246 kişi,
9. "İbrahim" ismini 508 bin 362 kişi,
10. "İsmail" ismini 438 bin 668 kişi kullanıyor.
11. Ömer 421 bin 876
12. Ramazan 361 bin 829
13. Osman 313 bin 551
14. Abdullah 275 bin 498
15. Fatih 257 bin 075
16. Emre 246 bin 322
17. Halil 229 bin 76
18. Süleyman 221 bin 244
19. Hakan 220 bin 206
20. Adem 202 bin 365
21. Muhammed 200 bin 391
22. Kadir 194 bin 39
23. Furkan 190 bin 653
24. Mahmut 185 bin 372
25. Burak 184 bin 237
26. Recep 181 bin 921
27. Serkan 176 bin 25
28. Yasin 166 bin 772
29. Enes 166 bin 621
30. Metin 165 bin 656
En çok kullanılan kadın isimleri
1. Fatma
Türkiye'de en yaygın olan kadın ismi ise "Fatma" oldu. Bu isme sahip 1 milyon 164 bin 268 kişi bulunuyor.
2. Ayşe
Onu, 915 bin 587 kişinin taşıdığı "Ayşe",
3. Emine
784 bin 176 kişiyle "Emine" isimleri izledi.
4. "Hatice" ismini 714 bin 977 kişi,
5. "Zeynep" ismi 704 bin 355 kişi,
6. "Elif" ismini 553 bin 984 kişi,
7. "Meryem" ismini 319 bin 635 kişi,
8. "Merve" ismini 293 bin 302 kişi,
9. "Zehra" ismini 268 bin 273 kişi,
10. Esra" ismini 248 bin 215 kişi kullanıyor.
11. "Özlem" 234 bin 31
12. "Büşra" 213 bin 948
13. "Yasemin" 212 bin 244
14. "Melek"197 bin 270
15. "Hülya" 197 bin 41
16. "Sultan" 192 bin 631
17. "Kübra" 191 bin 995
18. "Dilek" 189 bin 49
19. "Leyla" 184 bin 111
20. "Rabia" 184 bin 10
21. Songül 179 bin 705
22. Aysel 165 bin 898
23. Sevim 161 bin 326
24. Tuğba 161 bin 156
25. Hacer 160 bin 535
26. Fadime 158 bin 310
27. Yağmur 156 bin 877
28. Aynur 156 bin 652
29. Havva 155 bin 80
30. Ayşegül 153 bin 376