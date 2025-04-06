Bu yaylaya çıkılmıyor, sadece iniliyor! Muğla'nın Karabağlar Yaylası, serin havası ve benzersiz doğasıyla yaz aylarında büyük ilgi görüyor. Doğal yapısını koruyan yaylaya diğerlerinin aksine 'çıkılmıyor', iniliyor. Yayla hem yerel halk hem de doğa severler için tercih edilen bir yaşam alanı sunuyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yer alan Karabağlar Yaylası, alışılmış yaylalardan farklı yapısıyla dikkat çekiyor.
Yüksek rakımlı değil, alçak bir bölgede yer alan yayla, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de adı geçen tarihi bir alan olarak öne çıkıyor.
Bu yaylaya diğerlerinin aksine çıkılmıyor, iniliyor. Doğal yapısını büyük ölçüde koruyarak günümüze kadar ulaşan yayla, şehir merkezinden daha aşağıda bulunması ve serin havasıyla özellikle yaz aylarında tercih ediliyor.
Karabağlar Yaylası, şehir merkezine yakınlığı ve serin iklimi sayesinde sıcak günlerde bile rahatlatıcı bir hava sunuyor.
Burada, yaklaşık 9 kahvehane bulunuyor ve her bir kahvehanede mescitler yer alıyor, böylece hem ibadet hem de sosyal buluşmalar için alanlar oluşturuluyor.
Yayla, 4 bin 500 haneli bir yerleşim alanı olup, bu evlerin büyük kısmı yaz aylarında aktif olarak kullanılmakta.
Karabağlar, doğal güzellikleriyle olduğu kadar, bölgedeki hoşgörülü trafik kültürüyle de dikkat çekiyor. Dar yollar nedeniyle sürücüler birbirine yol vererek karşılaştıkları zorlukları aşabiliyorlar.
Bu küçük ama özel yayla, Muğla halkı için hem dinlenme hem de doğal yaşamla iç içe olma imkânı tanıyor. Doğa severler ve sakin bir yaşam arayanlar için bu yayla, adeta bir yaşam alanı haline gelmiş durumda.