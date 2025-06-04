Sivrisineklerin neden bazı insanları daha fazla ısırdığı sonunda netleşti. Vücut kimyasından kıyafet rengine kadar pek çok etken, bu küçük ama sinir bozucu canlıların hedefini belirliyor.
Sivrisinekler kimi daha çok ısırıyor?
Her yaz kabus haline gelen sivrisinek ısırıklarıyla ilgili yapılan bilimsel araştırma, hangi kan grubunun daha fazla risk altında olduğunu ortaya koydu. Isırma tercihinde metabolizma hızı, kıyafet rengi ve salgılanan kimyasallar etkili oluyor.
Hedefte kim var?
Sivrisineklerin yaz aylarında neden bazı insanları daha çok tercih ettiği sorusu, Japonya Zararlılarla Mücadele Enstitüsü tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırmayla yanıt buldu. Araştırmaya göre, 0 kan grubuna sahip kişiler sivrisineklerin bir numaralı hedefi. Bu grup, A kan grubuna sahip bireylere göre yaklaşık iki kat daha fazla ısırılıyor. B grubu ise arada kalıyor, yani sivrisinekler bu grubu da tercih ediyor ama daha düşük oranda.
Isıran sadece dişiler
Bilimsel veriler, yalnızca dişi sivrisineklerin ısırdığını gösteriyor. Bunun sebebi ise oldukça net: Yumurtlayabilmeleri için kana ihtiyaç duyuyorlar. Bu ısırma sürecinde ise kimin daha cazip olduğuna karar verirken, insanların vücutlarından salgılanan kimyasallar belirleyici oluyor. Kan grubu bu seçimin en dikkat çeken faktörlerinden biri.
Karbondioksit sivrisinekleri çekiyor
Florida Üniversitesi'nden entomoloji uzmanı Prof. Jonathan F. Day'e göre, sivrisineklerin dikkatini en çok çeken madde karbondioksit. Hızlı metabolizmaya sahip bireyler daha fazla karbondioksit üretirken, bu da onları sivrisinekler için cezbedici hale getiriyor. Prof. Day, “Ürettiğiniz karbondioksit miktarı, sizi onlar için çekici bir hedef haline getiriyor” diyor. Dahası, sivrisinekler bu gazı 60 metre öteden algılayabiliyor.
Ter, sıcaklık ve damarlar da etkili
Karbondioksit dışında da birçok etken var. Egzersiz yaparken vücutta biriken laktik asit, artan vücut ısısı ve cilt yüzeyine yakın damarlar sivrisineklerin sizi bulmasını kolaylaştırıyor. Bu da demek oluyor ki spor sonrası vücudu serinletmek ve teri azaltmak, ısırılma riskini düşürebilir.
Kıyafet seçimi bile belirleyici
Araştırmalar, giyilen kıyafetin renginin dahi sivrisineklerin ilgisini çektiğini ortaya koydu. Özellikle koyu renkli elbiseler, sivrisinekler için adeta bir hedef tahtası. Açık renkli ve hafif kumaşlar ise daha az riskli. Yaz aylarında doğru kıyafet tercihi yapmak, sivrisinek ısırıklarından korunmada önemli bir adım olabilir.
Parfüm ve sabun da rol oynuyor
Sivrisineklerin hedef seçimini etkileyen bir diğer unsur ise kullanılan kişisel bakım ürünleri. Araştırmalar, bazı sabun, parfüm ve losyonların sivrisinekleri cezbettiğini ortaya koydu. Özellikle meyvemsi ya da çiçeksi kokular içeren ürünler, bu haşerelerin dikkatini çekiyor. Uzmanlar, sivrisineklerin yoğun olduğu dönemlerde parfüm kullanımının sınırlandırılmasını ve nötr kokulu ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.