Hedefte kim var?

Sivrisineklerin yaz aylarında neden bazı insanları daha çok tercih ettiği sorusu, Japonya Zararlılarla Mücadele Enstitüsü tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırmayla yanıt buldu. Araştırmaya göre, 0 kan grubuna sahip kişiler sivrisineklerin bir numaralı hedefi. Bu grup, A kan grubuna sahip bireylere göre yaklaşık iki kat daha fazla ısırılıyor. B grubu ise arada kalıyor, yani sivrisinekler bu grubu da tercih ediyor ama daha düşük oranda.







