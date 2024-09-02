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Hayat

Yer: Türkiye! Dronla kaydedildi görenler hayret etti

09:45 - 2/09/2024 Pazartesi
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan 'kıvrımlı yollar', mevsim renklerinin tonlarıyla sürücülere eşsiz manzara sunuyor. Domaniç Dağları'na uzanan yol, havadan dronla görüntülendi.

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Bursa ile Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yolların, mevsim renkleriyle oluşturduğu eşsiz manzara, havadan dronla görüntülendi.


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İnegöl-Domaniç arasındaki 45 kilometrelik yolun 10 kilometresini oluşturan 'kıvrımlı yol', 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne ulaşıyor.


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Sürücüler ve yolcular, Kütahya'dan Bursa'ya doğru inerken Domaniç Dağları'nın etkileyici manzarasına tanık oluyor.


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Bulutların ve ağaçların, yolun üstüne düşen gölgeleri güzel görüntüler oluştururken, sürücüler seyahatin bitmesini istemiyor.


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Doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelen yol, her mevsim sunduğu renk cümbüşü ile hayran bırakıyor.

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#Türkiye
#Bursa
#Dron
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