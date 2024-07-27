Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından ziyarete açılan sarayda "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Has Bahçe" başta olmak üzere birçok yapı ve alan tarihinde ilk kez görüldü.