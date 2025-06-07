Yıllardır boş duran atıl alan yapılan düzenleme ile görsel şova dönüştü

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada, "Şehreküstü Mahallesindeki bu alan mezbelelik bir durumdaydı. Belediyemiz olarak çalışmalara hızla başlayarak 45 gün içerisinde özel ışıklandırması, yürüyüş ve oturma alanları, seyir terasları ve dekoratif düzenlemesi ile yapay bir şelaleye dönüştürdük. Vatandaşlarımız özellikle yaz akşamlarında aileleri birlikte burada keyifli vakit geçirebileceği bir yaşam alanı hazırladık. Yapay şelaleyi ilçemizin hizmetine sunarak, yıllardır kötü bir görünüme son verirken, Demirci'ye yeni bir cazibe alanı kazandırdık." dedi.



