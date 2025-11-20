Yeni Şafak
11. YARGI PAKETİ SON AÇIKLAMALAR 20 KASIM: 11. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriğinde infaz düzenlemesi ve genel af var mı?

Yeni Yargı Paketi üzerinde çalışmalar sürerken, 11. Yargı Paketi’nin içeriğinde yer alması planlanan maddeler ilgiyle araştırılıyor. Bazı suçlara yönelik cezaların artırılmasını öngören pakette infaz indirimi ya da genel af olup olmayacağı merak konusu. Gözler Meclis takvimine çevrilmiş durumda. İşte 11. Yargı Paketi’nin son durumu ve öne çıkan düzenlemeler…

Kamuoyunun büyük merakla beklediği 11. Yargı Paketi için süreç yakından izleniyor. Yaklaşık 40 maddeden oluşacak pakette cezaları artıran düzenlemeler öne çıkarken, genel af ve infaz indirimi olup olmayacağı da yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki 11. Yargı Paketi’nin çıkış tarihi belli oldu mu?

11. YARGI PAKETİ SON DURUM NE, MECLİSTE Mİ?

Geçtiğimiz günlerde Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuşan Bakan Tunç, Türkiye'nin son dönemde yargı reformu sürecinden geçtiğine dikkati çekerek 8,9 ve 10'uncu yargı paketlerinin yasalaştığını, 11 ve 12'nci yargı paketlerinin de kısa sürede TBMM'nin gündemine geleceğini kaydetti. 11. Yargı paketinin bu hafta meclise gelmesi bekleniyor.

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ

11. Yargı Paketi'nde "meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması" gibi önemli düzenlemelerin yer aldığını aktaran Bakan Tunç, paketin yaklaşık 40 maddeden oluşacağını söyledi. Özellikle çocukların yargılanması konusunun önemli hale geldiğini belirten Bakan Tunç, "Bunun bilimsel olarak değerlendirilmesi lazım. Çocukları suça sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması öncelikli hedefimiz olması lazım." diye konuştu.

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Bakan Yılmaz Tunç, infaz sisteminde değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine, daha önce bazı düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlattı.

11. Yargı Paketi'yle toplumsal huzur ve güvenliği bozmaya yönelik suçların yaptırımının daha da netleştirilmesini amaçlayacaklarını belirten Adalet Bakanı Tunç, "Meskun mahalde silah atanın cezası 1 yıldan 5 yıla kadar ceza öngören taslağımızı Meclis'e sunduk. Bu taslak komisyondan geçti. Kurusıkı da buna dahil düğünlerde, nişanlarda silah atılıyor, oralarda eğer silah atılmışsa yarı oranında arttırılması söz konusu." bilgisini paylaştı.

Trafikte yol kesme, ulaşım araçlarını engelleme konularında da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngören düzenlemenin TBMM'de olduğunu aktaran Bakan Tunç, bunların yanı sıra bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis konularında da düzenlemelerin yasalaşması gerektiğini ifade etti. Bakan Yılmaz Tunç, "İnfazla alakalı af vesaire bu konular gündemimizde değil." dedi.

