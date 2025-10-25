11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İnfaz düzenlemesi ve af çıkacak mı, af yasası son gelişmeler neler?

11. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'nde İnfaz Kanunu'nda değişiklik içeren bir düzenlemenin olmadığını açıklayarak, şunları kaydetti:

"11. Yargı Paketi, daha özelde bazı ceza maddelerindeki düzenlemeleri içeriyor. Genel Kurul tatile girmeden önce bazı maddeleri 10. Yargı Paketi'nden çıkarmıştık, onları tekrar gündeme alacağız. Özellikle bilişim suçları ve buna yönelik olarak Anayasa Mahkememizin iptal ettiği bazı düzenlemeler vardı. Onların da içinde yer aldığı, suça sürüklenen çocuklarımıza yönelik, özellikle çeteler, suç örgütleri için bu konularda daha caydırıcı cezaların oluşturulması için bir çalışmaydı."

"İnfaz paketi"ni ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele almakta fayda olduğuna işaret eden Güler, "Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız." şeklinde konuştu.