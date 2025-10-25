11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İnfaz düzenlemesi ve af çıkacak mı, af yasası son gelişmeler neler?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen 11. Yargı Paketi gündemdeki yerini koruyor. Yaklaşık 40 maddeden oluşan taslak çalışması milletvekillerine gönderilirken, infaz düzenlemesi ve suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni hükümler dikkat çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, paketin kapsamına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
11. Yargı Paketi için çalışmalar hız kazandı. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ve Meclis’e gönderilen taslak, infaz düzenlemesi ve mahkumlara af iddialarıyla gündeme geldi. Özellikle suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenlemeler dikkat çekerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den peş peşe açıklamalar geldi.
11. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU, NE ZAMAN ÇIKACAK?
8 Ekim'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'ne dair Adalet Bakanlığıyla çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. Güler, "Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız." bilgisini aktardı.
Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecek.
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: MECLİS'E GELİYOR!
Adalet Bakanı yılmaz Tunç, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç, yeni yargı paketinde infazla ilgili yapılacak düzenlemeye ilişkin soru üzerine, 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek, "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler." dedi.
11. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'nde İnfaz Kanunu'nda değişiklik içeren bir düzenlemenin olmadığını açıklayarak, şunları kaydetti:
"11. Yargı Paketi, daha özelde bazı ceza maddelerindeki düzenlemeleri içeriyor. Genel Kurul tatile girmeden önce bazı maddeleri 10. Yargı Paketi'nden çıkarmıştık, onları tekrar gündeme alacağız. Özellikle bilişim suçları ve buna yönelik olarak Anayasa Mahkememizin iptal ettiği bazı düzenlemeler vardı. Onların da içinde yer aldığı, suça sürüklenen çocuklarımıza yönelik, özellikle çeteler, suç örgütleri için bu konularda daha caydırıcı cezaların oluşturulması için bir çalışmaydı."
"İnfaz paketi"ni ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele almakta fayda olduğuna işaret eden Güler, "Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız." şeklinde konuştu.
11. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ
11. Yargı Paketi'nde "meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması" gibi önemli düzenlemelerin yer aldığını aktaran Bakan Tunç, paketin yaklaşık 40 maddeden oluşacağını söyledi.
Özellikle çocukların yargılanması konusunun önemli hale geldiğini belirten Bakan Tunç, "Bunun bilimsel olarak değerlendirilmesi lazım. Çocukları suça sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması öncelikli hedefimiz olması lazım." diye konuştu.
YENİ YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?
Suça karışan çocukların nasıl yargılanacağına ilişkin mevzuatta düzenlemelerin yer aldığını aktaran Bakan Tunç, 12 yaş altı çocuklara cezai yaptırım uygulanmadığını, 12-15 yaş ile 15-18 yaş arasındaki çocuklara da takdiri indirim yapıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, "Sorun olan kısım 15-18 yaş grubuyla ilgili. Bununla ilgili önerilerimizi milletvekillerimize ilettik. 15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşın büyümesi, çocuğun fiziksel durumu, çocuğun tekrar tekrar suç işlemiş olması, kasten işlenen öldürme suçlarında hakimlerimize indirim noktasında takdir yetkisinin verilmesinin doğru olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.
12. YARGI PAKETİ YOLDA!
12. Yargı Paketi'nin ise hukuk davalarıyla ilgili olacağını belirten Bakan Tunç, "41 maddelik 12. Yargı Paketi'nin taslağını Meclis grubumuza arz ettik. Ondan sonra 13 gelecek. Yargı reformu süreklidir, ihtiyaçlar geliştikçe, talepler geldikçe biz mevzuatımızı iyileştirmek noktasında Meclisimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
11. Yargı Paketi'nin ceza mevzuatıyla, 12. Yargı Paketi'nin ise hukuk mevzuatıyla ilgili olduğunu belirten Bakan Tunç, trafik güvenliğine ilişkin bazı düzenlemelerin 10. Yargı Paketi'nde yer aldığını kaydetti.
GENEL AF VAR MI, AF ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz aylarda sorulan genel af olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Tunç, "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil." yanıtını verdi.