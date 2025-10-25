15 BİN ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları henüz başlamadı. Tercih başvuruları 17 Kasım'da başlayacak, 21 Kasım'da sona erecek. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanmak suretiyle elektronik ortamda alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.