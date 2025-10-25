Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç resmen başladı. “2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu”nun yayımlanmasının ardından adaylar, tercih ve başvuru tarihlerini merakla araştırıyor.
Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı için beklenen süreç başladı. MEB, 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin kılavuzu erişime açtı. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte, başvuru ve tercih tarihleriyle ilgili takvim araştırmaları hız kazandı.
15 BİN ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN?
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları henüz başlamadı. Tercih başvuruları 17 Kasım'da başlayacak, 21 Kasım'da sona erecek. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanmak suretiyle elektronik ortamda alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Atama sonuçları 24 Kasım'da açıklanacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.