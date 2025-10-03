1995-2015 arası SGK girişi olana emeklilik rotası oluştu: EYT'yi teğet geçene 3600 günle erken emeklilik şeması çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli dönemlerde sigorta girişi yapılanlar için erken emeklilik fırsatları sunmaya devam ediyor. Özellikle 1995 ile 2015 yılları arasında ilk sigorta primi yatırılanlar için avantaj sağlayan düzenlemeler, emeklilik planı yapanların dikkatini çekiyor. SGK'nın belirlediği kriterler doğrultusunda prim gününü tamamlayanlar, yaş şartını beklemeden emekli olabiliyor. Peki kimler bu haktan yararlanabilir?
Emeklilik için yaş ve prim günü şartlarını yerine getirmeye çalışan milyonlarca çalışan, SGK’nın sunduğu erken emeklilik imkanlarını araştırıyor. 1995–2015 yılları arasında sigortalı olanlar için sağlanan bazı kolaylıklar, bu kişiler için emeklilik sürecini öne çekebiliyor. SGK'nın geçmiş açıklamaları ve yürürlükteki düzenlemeler kapsamında hangi şartlarda erken emekli olunabilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye'deki binlerce vatandaşın dikkatini çeken kurumlardan biri. Özellikle erken emeklilik hayali kuran pek çok vatandaş, SGK tarafından açıklanan duyuruları yakından takip ediyor. Öte yandan SGK, geçmiş dönemlerde SSK başlangıç tarihi 1995-2015 arası olanları ve diğer tarihlerde SSK girişi yaptıranları ilgilendiren bazı duyurular paylaşmıştı. Bu duyurularda, 3600 gün prim ile erken emeklilik hakkı elde edilebileceği anlaşıldı.
Bu durum, SSK başlangıcı 1995-2015 arası olanlar ve diğer tarihlerde SSK girişi yaptıranlar adeta yaşadı dedirtebiliyor. Ancak bu noktada bazı durumların ortaya çıkmış olması ve bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Peki, SGK tarafından geçmiş dönemlerde yapılan duyurulara göre, erken emeklilik hangi durumlarda 3600 gün prim ile adeta kapıda oluyor?
SGK AÇIKLADI: 3600 GÜN İLE ERKEN EMEKLİLİK
SGK, geçmiş dönemlerde 15 yıl ve 3600 günden başlayarak erken emekli olunabileceğini duyurdu. Bu hak sonucunda engelli çalışan bireyler erken emeklilik imkanı elde edebiliyorlar. Ayrıca bu durumda yüzde 40 ve üstü engelin bulunması şartı var.
Öte yandan SGK tarafından açıklanan bu hakta yaş şartına bakılmıyor. Bu nedenle SSK başlangıç tarihinin önemli olmadığı sonucuna ulaşılıyor.
Peki, SGK tarafından duyurulan başka hangi haklar sonucunda erken emeklilik imkanı elde edilebiliyor? Aşağıda bu haklardan bazıları yer alıyor.
MALULEN EMEKLİLİK İMKANI
Malulen emeklilik sonucunda vatandaşların daha erken emekli olma hakkı bulunuyor. Ancak bu hakta bazı durumların ortaya çıkmış olması gerekiyor. Peki, malulen emeklilik hakkı kimlere sağlanıyor?
Çalışmaya başladıktan sonra herhangi bir sağlık rahatsızlığı veya kaza sonucu çalışma gücünde yüzde 60 ve üstü kayıp yaşadığı tespit edilenler, iş kazası/meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünde yüzde 60 ve üzerinde kayıp yaşayan sigortalılar malul sayılabiliyorlar.
Malulen erken emeklilik için 10 yıllık sigortalılık süresinin ve 1800 prim gününün tamamlanmış olması şartı bulunuyor. Öte yandan başkasının bakımına muhtaç olacak şekilde malul kalanlarda 10 yıllık sigortalılık süresine bakılmadığı aktarılıyor. Bu durumda 1800 prim gününün yeterli olduğu söyleniyor.
ASKERLİKLE YAŞI GERİYE ÇEKME DURUMU
Askerlik görevini sigorta girişinden önce tamamlayan kişiler, yaşlarını geriye çekme hakkı elde edebiliyorlar. Ayrıca bu durum prim kazanmaya da imkan sağlayabiliyor.
ANNELER İÇİN 2160 GÜN HAKKI
Sigortalı çalışan anneler için bazı haklar sağlanıyor. Bu haklardan biri de 2160 gün (6 yıl) borçlanmayla emekli olma imkanı.
Sigortalı çalışan anneler 3 çocuğa kadar borçlanma sayesinde prim ve yaş şartlarını tamamladıklarında emeklilik hakkı elde edebiliyorlar.
Not: Erken emeklilik ve diğer konular hakkında daha detaylı bilgi almak için SGK ile iletişime geçilebilir.