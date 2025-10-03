1995-2015 arası SGK girişi olana emeklilik rotası oluştu: EYT'yi teğet geçene 3600 günle erken emeklilik şeması çıktı

Bu durum, SSK başlangıcı 1995-2015 arası olanlar ve diğer tarihlerde SSK girişi yaptıranlar adeta yaşadı dedirtebiliyor. Ancak bu noktada bazı durumların ortaya çıkmış olması ve bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Peki, SGK tarafından geçmiş dönemlerde yapılan duyurulara göre, erken emeklilik hangi durumlarda 3600 gün prim ile adeta kapıda oluyor?