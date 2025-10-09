Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025/2 dönemine ilişkin tercih süreci sona erdi. Adaylar şimdi, hangi branş ve üniversiteye yerleşeceklerini öğrenmek için sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği TUS/2 tercih işlemlerinin ardından heyecan dorukta. Peki, TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?