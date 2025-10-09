2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercih işlemleri, 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 ÖSYM TUS 2. dönem tercih sonucu sorgulama ekranı.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025/2 dönemine ilişkin tercih süreci sona erdi. Adaylar şimdi, hangi branş ve üniversiteye yerleşeceklerini öğrenmek için sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği TUS/2 tercih işlemlerinin ardından heyecan dorukta. Peki, TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçmiş yıllardaki takvim incelendiğinde ÖSYM’nin TUS tercih sonuçlarını genellikle tercih sürecinin bitmesinden itibaren 2-3 hafta içinde açıkladığı görülüyor. 2025/2 TUS tercihleri için de benzer bir takvim öngörülüyor
21-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 1. dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın sonuçları 3 Haziran'da erişime açılmıştı.
Buna göre; TUS 2. dönem tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.
TUS/2 TERCİHLERİ NASIL SORGULANACAK?
ÖSYM, TUS/2 tercih sonuçlarını resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden duyuracak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hangi uzmanlık alanına yerleştiklerini öğrenebilecek.
