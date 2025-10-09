Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM TUS 2. dönem tercih sonucu sorgulama ekranı

TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM TUS 2. dönem tercih sonucu sorgulama ekranı

10:379/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercih işlemleri, 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 ÖSYM TUS 2. dönem tercih sonucu sorgulama ekranı.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025/2 dönemine ilişkin tercih süreci sona erdi. Adaylar şimdi, hangi branş ve üniversiteye yerleşeceklerini öğrenmek için sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği TUS/2 tercih işlemlerinin ardından heyecan dorukta. Peki, TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Geçmiş yıllardaki takvim incelendiğinde ÖSYM’nin TUS tercih sonuçlarını genellikle tercih sürecinin bitmesinden itibaren 2-3 hafta içinde açıkladığı görülüyor. 2025/2 TUS tercihleri için de benzer bir takvim öngörülüyor

21-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 1. dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın sonuçları 3 Haziran'da erişime açılmıştı.

Buna göre; TUS 2. dönem tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.



TUS/2 TERCİHLERİ NASIL SORGULANACAK?


ÖSYM, TUS/2 tercih sonuçlarını resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden duyuracak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hangi uzmanlık alanına yerleştiklerini öğrenebilecek.

TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.


TUS SONUÇ EKRANI

#TUS
#TUS tercihleri
#tıpts uzmanlık sınavı
#ösym
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YDS/2 ne zaman? ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı takvimi açıkladı