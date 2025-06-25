2025 YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sınav tarihi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için geri sayım başladı. 2025 YÖKDİL/2 sınavının tarihi belli oldu. Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı YÖKDİL, yılın ikinci oturumuyla temmuz ayında uygulanacak. Peki YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman alındı? İşte detaylar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 yılı sınav takvimi kapsamında, yıl boyunca düzenlenecek birçok sınavın tarihleri netleşti. Bu takvimde yer alan YÖKDİL/2 oturumu, yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvurularında geçerli olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı olarak öne çıkıyor. İlgili sınav, özellikle sosyal, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yabancı dil düzeyini belgelemek isteyen adaylar tarafından tercih ediliyor.
2025 YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?
2025 YÖKDİL/2 sınavı, 27 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde tek oturum halinde uygulanacak. Adaylar sınavda, başvuru sırasında seçtikleri İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinden biriyle sınava girecek.
YÖKDİL/2 için başvurular 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alındı. Geç başvuru hakkını kullanan adaylar ise belirlenen tarihlerde ek ücret karşılığında başvurularını tamamladı.
2025 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN YAPILMIŞTI?
ÖSYM takvimine göre yılın ilk YÖKDİL sınavı olan 2025-YÖKDİL/1, 16 Şubat 2025 tarihinde düzenlendi. Bu oturuma ait başvurular ise 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında alınmıştı.