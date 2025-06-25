2025 YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 yılı sınav takvimi kapsamında, yıl boyunca düzenlenecek birçok sınavın tarihleri netleşti. Bu takvimde yer alan YÖKDİL/2 oturumu, yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvurularında geçerli olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı olarak öne çıkıyor. İlgili sınav, özellikle sosyal, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yabancı dil düzeyini belgelemek isteyen adaylar tarafından tercih ediliyor.