Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
22 KASIM 2025 ASKİ SU KESİNTİSİ! Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek, saat kaçta? | Hangi ilçelerde sular kesilecek?

22 KASIM 2025 ASKİ SU KESİNTİSİ! Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek, saat kaçta? | Hangi ilçelerde sular kesilecek?

12:4322/11/2025, суббота
Yeni Şafak
Sonraki haber

ASKİ, 22 Kasım Cumartesi günü Ankara’da birçok ilçede su kesintisi yapılacağını açıkladı. Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte kesintiden etkilenecek mahalleler ve suyun geleceği ilçe ve saatler.

Ankara’da su kullanıcılarını ilgilendiren planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri, 22Kasım 2025 birçok ilçede etkili oluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), su şebekelerindeki bakım ve onarım çalışmalarını duyurdu.

ASKİ SİNCAN SU KESİNTİSİ

Sincan ilçesinde bugün sular kesilecek. Saatler 09.30 ile 15.00 arasında olduğu zamanlarda Saraycık mahallesi Aluç Ali Paşa bulvarı içerisinde oluşan ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılacak.




ASKİ AKYURT SU KESİNTİSİ


22 Kasım Cumartesi günü Akyurt ilçesinde saat 08.55 ile 11.00 arasında sular kesilecek. Balıkhisar Mahallesi Eski Sağlık Ocağı yanındaki boru arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılacak.







ASKİ POLATLI SU KESİNTİSİ


Polatlı ilçesinde 22 Kasım Cumartesi günü saat 09.25 ile 19.00 arasında sular kesilecek. Şentepe mahallesi Çeçenistan caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle sular kesilecek.






ASKİ SİNCAN SU KESİNTİSİ


Sincan ilçesinde 22 Kasım Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında sular kesilecek. Sincan ilçesi Saraycık mahallesi Aluç Ali Paşa bulvarı içerisinde oluşan ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılacak.

#Ankara
#aski su kesintisi
#ankara su kesintisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut kiraya verilebilecek mi? TOKİ evleri ödeme bitene kadar kiralama yasak mı?