22 KASIM 2025 ASKİ SU KESİNTİSİ! Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek, saat kaçta? | Hangi ilçelerde sular kesilecek?

ASKİ, 22 Kasım Cumartesi günü Ankara’da birçok ilçede su kesintisi yapılacağını açıkladı. Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte kesintiden etkilenecek mahalleler ve suyun geleceği ilçe ve saatler.

1 /5 Ankara’da su kullanıcılarını ilgilendiren planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri, 22Kasım 2025 birçok ilçede etkili oluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), su şebekelerindeki bakım ve onarım çalışmalarını duyurdu.

2 /5 ASKİ SİNCAN SU KESİNTİSİ Sincan ilçesinde bugün sular kesilecek. Saatler 09.30 ile 15.00 arasında olduğu zamanlarda Saraycık mahallesi Aluç Ali Paşa bulvarı içerisinde oluşan ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılacak.







3 /5 ASKİ AKYURT SU KESİNTİSİ

22 Kasım Cumartesi günü Akyurt ilçesinde saat 08.55 ile 11.00 arasında sular kesilecek. Balıkhisar Mahallesi Eski Sağlık Ocağı yanındaki boru arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılacak.













4 /5 ASKİ POLATLI SU KESİNTİSİ

Polatlı ilçesinde 22 Kasım Cumartesi günü saat 09.25 ile 19.00 arasında sular kesilecek. Şentepe mahallesi Çeçenistan caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle sular kesilecek.









