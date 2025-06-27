Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
27 HAZİRAN CUMA HAVA DURUMU: Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

27 HAZİRAN CUMA HAVA DURUMU: Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

10:0027/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Gökyüzü büyük ölçüde açık ve az bulutlu olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Peki Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak?

Günün hava tahminine göre, yurdun tamamında sıcak hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Aşırı sıcaklar nedeniyle, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar olmak üzere herkesin güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınması öneriliyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 34 DERECEYİ GÖRECEK

İstanbul’da da yazın etkisi iyice hissedilmeye başlandı. AKOM’un 5 günlük tahminine göre, şehir genelinde bugün yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 34°C’ye kadar çıkacak. Poyraz yönünden esen rüzgar zaman zaman saatte 40 km hıza ulaşacak ve serinletici etki oluşturacak. Ancak uzmanlar, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında uzun süre kalınmaması gerektiğini vurguluyor. Hafta sonunda ise parçalı bulutlu bir gökyüzü ile 26–30°C arası sıcaklık bekleniyor.



TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

Marmara

Balıkesir °C, 36°C

Edirne °C, 38°C

İstanbul °C, 33°C

Kırklareli °C, 35°C


Ege

Afyonkarahisar °C, 33°C

İzmir °C, 39°C

Muğla °C, 40°C

Uşak °C, 36°C







Akdeniz

Adana °C, 37°C

Antalya °C, 41°C

Hatay °C, 33°C

Isparta °C, 35°C


İç Anadolu

Ankara °C, 34°C

Eskişehir °C, 35°C

Konya °C, 33°C

Sivas °C, 29°C



Batı Karadeniz

Bolu °C, 33°C

Düzce °C, 34°C

Sinop °C, 30°C

Zonguldak °C, 29°C


Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya °C, 33°C

Rize °C, 29°C

Samsun °C, 30°C

Trabzon °C, 26°C











Doğu Anadou

Erzurum °C, 28°C

Kars °C, 26°C

Malatya °C, 37°C

Van °C, 27°C


Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır °C, 42°C

Gaziantep °C, 40°C

Mardin °C, 38°C

Siirt °C, 40°C











#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#27 Haziran Cuma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?