27 HAZİRAN CUMA HAVA DURUMU: Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Gökyüzü büyük ölçüde açık ve az bulutlu olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Peki Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak?
Günün hava tahminine göre, yurdun tamamında sıcak hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Aşırı sıcaklar nedeniyle, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar olmak üzere herkesin güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınması öneriliyor.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 34 DERECEYİ GÖRECEK
İstanbul’da da yazın etkisi iyice hissedilmeye başlandı. AKOM’un 5 günlük tahminine göre, şehir genelinde bugün yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 34°C’ye kadar çıkacak. Poyraz yönünden esen rüzgar zaman zaman saatte 40 km hıza ulaşacak ve serinletici etki oluşturacak. Ancak uzmanlar, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında uzun süre kalınmaması gerektiğini vurguluyor. Hafta sonunda ise parçalı bulutlu bir gökyüzü ile 26–30°C arası sıcaklık bekleniyor.
TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
Marmara
Balıkesir °C, 36°C
Edirne °C, 38°C
İstanbul °C, 33°C
Kırklareli °C, 35°C
Ege
Afyonkarahisar °C, 33°C
İzmir °C, 39°C
Muğla °C, 40°C
Uşak °C, 36°C
Akdeniz
Adana °C, 37°C
Antalya °C, 41°C
Hatay °C, 33°C
Isparta °C, 35°C
İç Anadolu
Ankara °C, 34°C
Eskişehir °C, 35°C
Konya °C, 33°C
Sivas °C, 29°C
Batı Karadeniz
Bolu °C, 33°C
Düzce °C, 34°C
Sinop °C, 30°C
Zonguldak °C, 29°C
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya °C, 33°C
Rize °C, 29°C
Samsun °C, 30°C
Trabzon °C, 26°C
Doğu Anadou
Erzurum °C, 28°C
Kars °C, 26°C
Malatya °C, 37°C
Van °C, 27°C
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır °C, 42°C
Gaziantep °C, 40°C
Mardin °C, 38°C
Siirt °C, 40°C