27 HAZİRAN CUMA HAVA DURUMU: Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

İSTANBUL'DA SICAKLIK 34 DERECEYİ GÖRECEK

İstanbul’da da yazın etkisi iyice hissedilmeye başlandı. AKOM’un 5 günlük tahminine göre, şehir genelinde bugün yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 34°C’ye kadar çıkacak. Poyraz yönünden esen rüzgar zaman zaman saatte 40 km hıza ulaşacak ve serinletici etki oluşturacak. Ancak uzmanlar, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında uzun süre kalınmaması gerektiğini vurguluyor. Hafta sonunda ise parçalı bulutlu bir gökyüzü ile 26–30°C arası sıcaklık bekleniyor.



