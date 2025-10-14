Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 5G macerası hakkında yeni bir açıklama yaptı. 5G’nin yaygın kullanımı için gerekli sürecin hızla ilerlediğini belirten Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiyede 5G'nin ne zaman devreye gireceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “5G, makineler arası iletişimden yapay zekaya kadar birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak” dedi.
5G TÜRKİYE'DE NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G çalışmalarında gelinen son durumu açıkladı. 16 Ekim Perşembe günü yapılacak 5G ihalesine üç mobil şebeke işletmecisinin katılacağını belirten Uraloğlu, “Bu ihalenin ardından, işletmecilerimiz 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacak” dedi.
5G TEKNOLOJİSİ NE GETİRECEK?
5G ile aynı altyapı üzerinde farklı sanal ağlar kurulabilecek. Makineler arası iletişim ve yapay zekada dönüşümün önü açılacak, çok miktarda veri daha hızlı iletilecek, fabrikalarda makineler birbirleri ile iletişim kurabilecek, akıllı şehir uygulamalarındaki sensörler senkronize çalışabilecek. 5G’nin anlık tepki özelliği ile otonom araçların anlık karar vermesi kolaylaşacak, uzaktan yapılan ameliyatlar mümkün hale gelecek.
5G’nin pilot uygulamaları Meclis’te, İstanbul Havalimanı’nda ve 4 büyük spor kulübünün stadyumlarında başlamıştı. Yaygın kullanım için gözler 1 Nisan’a çevrildi.