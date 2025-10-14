5G TEKNOLOJİSİ NE GETİRECEK?





5G ile aynı altyapı üzerinde farklı sanal ağlar kurulabilecek. Makineler arası iletişim ve yapay zekada dönüşümün önü açılacak, çok miktarda veri daha hızlı iletilecek, fabrikalarda makineler birbirleri ile iletişim kurabilecek, akıllı şehir uygulamalarındaki sensörler senkronize çalışabilecek. 5G’nin anlık tepki özelliği ile otonom araçların anlık karar vermesi kolaylaşacak, uzaktan yapılan ameliyatlar mümkün hale gelecek.