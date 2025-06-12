A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101'e bu hafta neler geliyor sorusunun yanıtı, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için büyük önem taşıyor. Yeni A101 indirim ürünleri, hem ev ihtiyaçlarını hem de teknoloji ürünlerini cazip fiyatlarla sunuyor. A101 bu hafta kataloğu ile vantilatör, koşu ve yürüyüş bandı, araç içi kayıt kamerası, koltuk ve halı yıkama makinesi, katlanabilir bisiklet, ahşap çubuklu ayakkabılık, yarış simülatörü kokpit geldi. Peki A101 Haziran aktüel ürünler kataloğu neler var? İşte, A101 market 12 haziran aktüel kataloğu ve fiyatları…

1 /7 A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101’e bu hafta nelere geliyor sorusu, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenlerin gündeminde. Gıda ürünlerinden elektronik eşyalara kadar birçok kategoride sürpriz indirimler sunan A101 indirim ürünleri, bütçe dostu alışverişin adresi oluyor. Haftalık güncellenen aktüel broşürle, avantajlı ürünleri ilk öğrenen siz olun! İşte, 22 Mayıs A101’in indirimleri.

2 /7 A101 12 Haziran 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu 70 İnç Smart Led Televizyon 36.999 TL 43 İnç Android Led Televizyon 8.499 TL Laptop Sehpası 499 TL Notebook 6.499 TL Bluetooth Kulaklık 379 TL Kablosuz Oyuncu Kulaklığı 549 TL

3 /7 Şarjlı Saç Kesme Makinesi 499 TL Çubuk El Blender 499 TLArzum Tost Makinesi 2.199 TL Fakir Köz Türk Kahvesi Makinesi 999 TL 2'li Yastık Kılıfi 65 TL Sofra Bezi 59,50 TL Kilim 249 TL

4 /7 Plastik Çay Makinesi 1.399 TL El Blender Seti 1.799 TL Stand Mikser 4.599 TL Saç Sakal Kesme Makinesi 349 TL Dijital Banyo Baskülü 299 TL Erkek Bakım Seti 899 TL Araç İçi Buzdolabı 2199 TL Oto Araç Güneşlik Brandası 499 TL

5 /7 Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL Oto Araç içi Buzdolabı 2.199 TL Oto Araç Güneşlik Brandası 499 TL Ütü Masası 599 TL Kanatlı Kurutmalık 299 TL Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL Masa Tenisi Masası 9.990 TL Koşu ve Yürüyüş Bandı 6.990 TL Kristal Kahvaltılık Seti 159 TL

6 /7 Spor İstasyonu 10.899 TL Katlanır Langırt Masası 4.899 TL Benzinli Motosiklet 109.990 TL Yarış Simülatörü Kokpit 29.999 TL Gaming Direksiyon Pedal Ve Vites Seti 9.999 TL Gaming Monitör 9999 TL Tabak Düzenleyici 35,50 TL 2'li Standlı Sıvı Sabunluk 2'li 339 TL Salata Kurutucu 199 TL Kristal Peçetelik 34,50 TL