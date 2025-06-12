A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101'e bu hafta neler geliyor sorusunun yanıtı, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için büyük önem taşıyor. Yeni A101 indirim ürünleri, hem ev ihtiyaçlarını hem de teknoloji ürünlerini cazip fiyatlarla sunuyor. A101 bu hafta kataloğu ile vantilatör, koşu ve yürüyüş bandı, araç içi kayıt kamerası, koltuk ve halı yıkama makinesi, katlanabilir bisiklet, ahşap çubuklu ayakkabılık, yarış simülatörü kokpit geldi. Peki A101 Haziran aktüel ürünler kataloğu neler var? İşte, A101 market 12 haziran aktüel kataloğu ve fiyatları…
A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101’e bu hafta nelere geliyor sorusu, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenlerin gündeminde. Gıda ürünlerinden elektronik eşyalara kadar birçok kategoride sürpriz indirimler sunan A101 indirim ürünleri, bütçe dostu alışverişin adresi oluyor. Haftalık güncellenen aktüel broşürle, avantajlı ürünleri ilk öğrenen siz olun! İşte, 22 Mayıs A101’in indirimleri.
A101 12 Haziran 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu
70 İnç Smart Led Televizyon 36.999 TL
43 İnç Android Led Televizyon 8.499 TL
Laptop Sehpası 499 TL
Notebook 6.499 TL
Bluetooth Kulaklık 379 TL
Kablosuz Oyuncu Kulaklığı 549 TL
Şarjlı Saç Kesme Makinesi 499 TL
Çubuk El Blender 499 TLArzum Tost Makinesi 2.199 TL
Fakir Köz Türk Kahvesi Makinesi 999 TL
2'li Yastık Kılıfi 65 TL
Sofra Bezi 59,50 TL
Kilim 249 TL
Plastik Çay Makinesi 1.399 TL
El Blender Seti 1.799 TL
Stand Mikser 4.599 TL
Saç Sakal Kesme Makinesi 349 TL
Dijital Banyo Baskülü 299 TL
Erkek Bakım Seti 899 TL
Araç İçi Buzdolabı 2199 TL
Oto Araç Güneşlik Brandası 499 TL
Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL
Oto Araç içi Buzdolabı 2.199 TL
Oto Araç Güneşlik Brandası 499 TL
Ütü Masası 599 TL
Kanatlı Kurutmalık 299 TL
Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL
Masa Tenisi Masası 9.990 TL
Koşu ve Yürüyüş Bandı 6.990 TL
Kristal Kahvaltılık Seti 159 TL
Spor İstasyonu 10.899 TL
Katlanır Langırt Masası 4.899 TL
Benzinli Motosiklet 109.990 TL
Yarış Simülatörü Kokpit 29.999 TL
Gaming Direksiyon Pedal Ve Vites Seti 9.999 TL
Gaming Monitör 9999 TL
Tabak Düzenleyici 35,50 TL
2'li Standlı Sıvı Sabunluk 2'li 339 TL
Salata Kurutucu 199 TL
Kristal Peçetelik 34,50 TL
Masaüstü Bilgisayar 24.999 TL
Oyuncu Masası 1.999 TL
Oyuncu Koltuğu 2799 TL
Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.299 TL
Bulaşık Makinesi 11.499 TL
No-Frost Buzdolabı 21.999 TL
Oyuncak Pastalı Çay Seti 119 TL
Oyuncak Prenses Oyun Evi 379 TL
Ocak ve Oyun Hamuru Seti 89,50 TL
Oyuncak Bulaşık Sepeti 145 TL
Oyuncak Arabalı Halı 159 TL