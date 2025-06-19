A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101'e bu hafta neler geliyor sorusunun yanıtı, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için büyük önem taşıyor. Yeni A101 indirim ürünleri, hem ev ihtiyaçlarını hem de teknoloji ürünlerini cazip fiyatlarla sunuyor. A101 bu hafta kataloğu ile benzinli motosiklet, elektrikli moped, televizyon, çamaşır makinesi, cep telefonu ve kameralı çocuk saati satışı çıkarıldı. Peki A101 kataloğunda bugün hangi ürünler indirimli? İşte, A101 market 19 Haziran aktüel kataloğu ve fiyatları…

1 /7 A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101’e bu hafta nelere geliyor sorusu, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenlerin gündeminde. Gıda ürünlerinden elektronik eşyalara kadar birçok kategoride sürpriz indirimler sunan A101 indirim ürünleri, bütçe dostu alışverişin adresi oluyor. Haftalık güncellenen aktüel broşürle, avantajlı ürünleri ilk öğrenen siz olun! İşte, 19 Haziran'da A101’in indirimleri.

2 /7 A101 19 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU - SEG Çamaşır Makinesi 9.499 TL - SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 13.499 TL - LF 2831 Buzdolabı 9.999 TL - Grundig 65" Smart 4K UHD Google Tv 28.999 TL - Hi-Level 40' FHD Smart Tv 7.399 TL - ONVO 32' HD Ready Frameless Android 13 Smart Led Tv 5.999 TL - Piranha Ambiyans Işık 429 TL

3 /7 - Pierre Cardin Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL - Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 499 TL - Sinbo Stand Mikser 2.999 TL - Kiwi Buharlı Ütü 699 TL - Pierre Cardin Saç Maşası 599 TL - Starcom Dijital Baskül 279 TL

4 /7 Volta Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL - Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL - 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

5 /7 - Lüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL - Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.399 TL - Minder 59 TL - Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 569 TL

6 /7 - Casati Tavan Boyası 10 Kg 289 TL - Casati Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 399 TL - Piranha Kırıcı Delici Matkap 1.699 TL - Piranha 110 Parça Hobi Seti 799 TL - Piranha Infrared Termometre 549 TL - Çift Kişilik Baskılı Pike 329 TL - 12 V Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 6.999 TL - Ebeveyn Kontrollü Araba 1.099 TL - Elektronik Org 589 TL - Uno Flip Kartlar 229 TL - Desenli Tepsi 75 TL