ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı. ABD’de federal hükümetin kapanması, Kongre’nin bütçe konusunda anlaşamaması nedeniyle federal kurumların büyük kısmının faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor. Bu süreçte acil ve zorunlu hizmetler (güvenlik, sağlık, hava trafiği kontrolü, ordunun operasyonel faaliyetleri gibi) devam ederken; müzeler, ulusal parklar, bazı kamu hizmetleri ve idari işlemler geçici olarak askıya alınıyor. Milyonlarca kamu çalışanı ya ücretsiz izne çıkarılıyor ya da maaşlarını geç alıyor. Ekonomiye ve vatandaşların günlük yaşamına doğrudan etki eden bu durum, siyasi partiler arasındaki uzlaşmazlıkların ciddi sonuçlarını gözler önüne seriyor. ABD hükümet kapanması sonucu ne olur? sorusuna ilişkin tüm detaylar.

1 /5 ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı. Ülkede salı gece yarısı itibarıyla 2025 mali yılı sona ererken, federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamadı.

2 /5 YENİ MALİ YILIN BAŞLAMASINA SAATLER KALA ANLAŞMAZLIK Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı. ABD'de yeni mali yılın başlamasına saatler kala Senato, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarılarını onaylamadı.

3 /5 Senatörler, hükümete finansman sağlanmasını ve yaklaşık 1 trilyon dolarlık sağlık hizmetleri düzenlemesini içeren Demokratların desteklediği tasarıyı reddederken, Cumhuriyetçilerin desteklediği tasarı da yeniden oylamaya sunulsa da gerekli oy sayısına ulaşamadı. ABD Temsilciler Meclisi, 19 Eylül'de federal hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısını onaylamıştı ancak senato, Cumhuriyetçilerin sunduğu tasarıya onay vermemişti.

4 /5 Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddetmişti. Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama düzeylerinde herhangi bir değişiklik içermeyen bir geçici bütçe tasarısında ısrar olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, federal hükümetin muhtemelen kapanacağını, bu durumda çok sayıda çalışanı işten çıkarabileceklerini ifade etmişti. ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin kapanması halinde yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceği tahmininde bulunmuştu.