Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzalı ABD’nin dış diplomatik temsilciklerine gönderilen yazışmada, listelenen ülkelerin hükümetlerine ABD tarafından belirlenen yeni kıstas ve gereklilikleri karşılamaları için 60 gün süre verildiği aktarıldı.

Söz konusu kıstaslar bağlamında bazı ülkelerin "güvenilir kimlik veya gerekli belgeler üretmek için yetkin veya işbirlikçi bir merkezi hükümet otoritesi" olmamasına dikkat çekilirken, ayrıca bu ülkelerden gelen kişilerin "ABD'de antisemitik ve Amerikan karşıtı faaliyetlerde" bulunduğu iddia edildi.