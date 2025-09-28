Akaryakıt fiyatları artacak mı? Zam ya da indirim var mı? 28 Eylül 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ve beklentiler

Akaryakıt fiyatları, brent petrol piyasası ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 28 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Ancak küresel ölçekte yaşanan gelişmeler yeni zam sinyali veriyor. Ukrayna’nın Rusya’nın enerji altyapısına yönelik İHA saldırıları, Rusya’nın benzin ihracat yasağını yıl sonuna kadar uzatmayı planlaması, ABD’de ticari ham petrol stoklarının beklentilerin aksine azalması ve OPEC+ ülkelerinin üretim sınırlarına yaklaşması fiyatları yukarı çekiyor. Bu tabloyla birlikte Brent petrol haftalık bazda yüzde 3,9, doğal gaz ise yüzde 11 değer kazandı. Uzmanlara göre, küresel enerji piyasalarındaki bu hareketlilik önümüzdeki günlerde Türkiye’de pompa fiyatlarına da yansıyabilir. Peki 28 Eylül 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG litre fiyatları kaç TL oldu, akaryakıt fiyatları artacak mı? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatı, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri nedeniyle milyonlarca araç sahibinin yakın takibinde. Peki 28 Eylül 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları arttı mı, artacak mı?

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da güncel fiyatlar

Avrupa Yakası: Benzin 53,15 TL | Motorin 54,44 TL | LPG 26,51 TL Anadolu Yakası: Benzin 52,99 TL | Motorin 54,30 TL | LPG 25,88 TL



Ankara'da pompa fiyatları

Benzin: 53,98 TL Motorin: 55,43 TL LPG: 26,40 TL





İzmir'de akaryakıt fiyatları

Benzin: 54,31 TL Motorin: 55,75 TL LPG: 26,33 TL





Ukrayna-Rusya gerilimi fiyatları etkiliyor

Rusya’nın enerji altyapısına düzenlenen İHA saldırıları, arz endişelerini artırdı. Bu durum petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturuyor.



Rusya’dan benzin ihracat yasağı

Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkede yaşanan akaryakıt sıkıntıları nedeniyle benzin ihracat yasağının yıl sonuna kadar uzatılabileceğini açıkladı.



ABD stokları beklentiyi şaşırttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre ticari ham petrol stokları 600 bin varil azaldı. Oysa piyasa beklentisi 800 bin varil artış yönündeydi. Bu gelişme fiyatları destekledi.

IKBY - Irak petrol anlaşması

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Irak hükümeti ve petrol şirketleriyle yapılan anlaşmayla bölgedeki kuyuların yeniden dünya piyasalarına açıldığını duyurdu.



OPEC+ üretimi sınırlı kaldı

OPEC+ ülkeleri, Nisan’dan bu yana hedefledikleri ek üretimin yalnızca %75’ini gerçekleştirebildi. Kapasite sınırları nedeniyle bu oranın yılın ilerleyen dönemlerinde daha da düşmesi bekleniyor.

Doğal gaz fiyatlarında sert yükseliş

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, LNG ihracatının Rus gazını tamamen ikame edebileceğini belirtti. Bu açıklamalarla New York’ta doğal gaz fiyatları %11 yükseldi, Brent petrol ise haftalık bazda %3,9 değer kazandı.

Türkiye'de fiyatlara zam gelir mi?

Küresel petrol fiyatlarının artışı ve Rusya’nın ihracat kısıtlamaları, önümüzdeki günlerde benzin ve motorinde yeni zam ihtimalini artırıyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının seyri brent petrol ve döviz kuruna bağlı olacak.