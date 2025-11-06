Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları, Brent Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak artış ya da azalış eğilimi göstermeye devam ediyor. Benzin ve motorine indirim geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç lira? 6 Kasım 2025 Benzin, motorin, LPG akaryakıt son dakika haberleri

1 /6 Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, benzine zam var mı, motorin ne kadar sorularını beraberinde getirdi. İşte akaryakıt zammı beklentisi ve fiyatları...

2 /6 Akaryakıtta zam ya da indirim gelecek mi? Motorinin litresine geçtiğimiz hafta 3.04 TL'nin yapılan zammın ardından, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2.07 TL'lik bir zam daha gelmesi bekleniyor. Böylelikle dizel yakıta son iki haftada yapılan zam 5 TL'yi aşacak.

3 /6 MOTORİNİN LİTRESİ 60 TL'YE DAYANACAK

Zam sonrasında motorinin litresi ortalama olarak İstanbul'da 57,11 TL'ye Ankara'da 58,53 TL'ye ve son olarak İzmir'de 58,84 TL'ye çıkacak.

4 /6 İstanbul Akaryakıt Fiyatları (6 Kasım 2025 )

Benzin: 53,47 TL Motorin: 55,44 TL LPG: 27,71 TL







5 /6 Ankara

Benzin: 54,30 TL Motorin: 56,46 TL LPG: 27.60 TL




