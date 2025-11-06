Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AKARYAKIT ZAMMI SON DURUM! Benzin ve Motorine indirim geldi mi? 6 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT ZAMMI SON DURUM! Benzin ve Motorine indirim geldi mi? 6 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları

13:316/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları, Brent Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak artış ya da azalış eğilimi göstermeye devam ediyor. Benzin ve motorine indirim geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç lira? 6 Kasım 2025 Benzin, motorin, LPG akaryakıt son dakika haberleri

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, benzine zam var mı, motorin ne kadar sorularını beraberinde getirdi. İşte akaryakıt zammı beklentisi ve fiyatları...

Akaryakıtta zam ya da indirim gelecek mi?

Motorinin litresine geçtiğimiz hafta 3.04 TL'nin yapılan zammın ardından, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2.07 TL'lik bir zam daha gelmesi bekleniyor. Böylelikle dizel yakıta son iki haftada yapılan zam 5 TL'yi aşacak.

MOTORİNİN LİTRESİ 60 TL'YE DAYANACAK


Zam sonrasında motorinin litresi ortalama olarak İstanbul'da 57,11 TL'ye Ankara'da 58,53 TL'ye ve son olarak İzmir'de 58,84 TL'ye çıkacak.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları (6 Kasım 2025 )


Benzin: 53,47 TL

Motorin: 55,44 TL

LPG: 27,71 TL




Ankara


Benzin: 54,30 TL

Motorin: 56,46 TL

LPG: 27.60 TL



İzmir


Benzin: 54,65 TL

Motorin: 56,77 TL

LPG: 27,53 TL



#akaryakıt fiyatları
#motorin
#benzin
#Güncel Akaryakıt Fiyatları
#akaryakıt indirimi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvuru ücreti ne zaman, hangi bankaya yatırılacak? TOKİ 2+1 3+1 başvuru ücretleri ne kadar?