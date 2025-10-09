Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES/3) başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM, 2025 ALES başvuru kılavuzunu ve başvuru ekranını erişime açtı. Adaylar, sınav tarihleri, başvuru şartları ve ücret bilgilerini kılavuzdan öğrenebilecek. Başvurular yalnızca ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden yapılacak. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM 2025 ALES başvuruları nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar, nasıl ödenir? İşte ALES başvurusu için adım adım kılavuz ve başvuru detayları…
ALES başvuruları başladı. Kasım ayında uygulanacak ALES/3 için başvurular ÖSYM tarafından alınacak. Peki, ALES başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte ALES başvuru detayları.
ALES NE ZAMAN 2025?
ALES/3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;
"2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3), 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
ALES/3 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 7 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-ALES/3 Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
ALES/3 başvuruları 14 Ekim 2025 tarihine kadar yapılacak.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/3 başvuru ücreti 850 TL.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/ veya https://sanalpos.osym.gov.tr/)