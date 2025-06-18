Şu anki jeopolitik gelişmeler altının yükseleceğine işaret ediyor. Gram altın tarafında ilk hedefimiz 4 bin 500 TL seviyesi. Biraz daha gerilim tırmanırsa yukarıda 4 bin 750 TL seviyesi var. 2026 yılının ilk çeyreğinde 6 bin TL seviyesi var. Dolayısıyla düşüşleri alım fırsatı olarak okuduğumuz için düşüşlerin kalıcı olma ihtimali ortadan kalkmıştır"

Küresel piyasaların savaşı fiyatladığını vurgulayan Memiş, " Hep kötü senaryo olmaz, bazen barış haberleri de gelecektir. İşte o zamanlar da geri çekilmeler ve düşüşler gelecektir ama kalıcı olmayacaktır" dedi.