20 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla yaz tatili başlarken, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu. Veliler için bu dönemde en çok merak edilen konulardan biri de anaokulu kayıtlarının ne zaman başlayacağı ve kayıt için hangi belgelerin gerektiği oluyor. Peki anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak? Anaokulu kayıtları için gerekli belgeler neler, hangi ay doğumlu çocukların kaydı yapılır? İşte 2025 yılı anaokulu kayıt takvimi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı takvime göre, anaokulu ve ilkokul birinci sınıf kayıtları genellikle Temmuz ayının ilk iş günü itibarıyla başlıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için anaokulu kayıt yaptıracak veliler, E-Okul sistemi üzerinden de ön kayıt işlemleri veya kayıt durum sorgulamaları yapabiliyor. Peki, anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Anaokulu kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte 2025 yılı anaokulu kayıt takvimi.
ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Buna göre; Anaokulu kayıtları 1 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla başlıyor.
Çocuk Kulübü kayıtları: 16 Temmuz 2025 Çarşamba itibariyle başlayacaktır.
Kayıtlar, hafta içi her gün 10.00–16.00 saatleri arasında okulumuzda yapılacaktır.
ANAOKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) İÇİN TIKLAYIN
ANAOKULU KAYITLARINI KİMLER YAPTIRABİLİR?
Anaokulu ve anasınıfı kayıtları, çocuğun doğum tarihine göre otomatik olarak e-Okul sistemi üzerinden belirleniyor. 2025-2026 eğitim yılı için muhtemel yaş aralığı:
01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında doğan çocuklar.
Bu tarihler kesinleştiğinde, çocuğunuzun kayıt olup olamayacağını e-Okul üzerinden kontrol edebilirsiniz.
ANAOKULU KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER NEDİR?
Kayıt için gerekli belgeler:
- Çocuğunuzun kimliği
- 4 adet vesikalık fotoğraf
- Muayene izlenim bildirim formu
Fotoğrafların arkasına çocuğunuzun ad-soyad bilgilerini yazmayı unutmayınız. Fotoğraflar sonradan da teslim edilebilir (1 hafta içinde).
Anaokullarına kayıtlarda öncelik var mıdır ?
Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları, İlkokula kaydı bir yıl ertelenen, 2024-2025 Eğitim öğretim yılında okulumuzda eğitim gören ve 2025-2026 eğitim öğretim yılında sınıflarına devam edecek okul içi kayıtlı öğrencilerimiz ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış okul adres bölgesinde olan 69-71 aylık çocukların kayıtlarında öncelik tanınır. Diğer öğrencilerin kayıtları yerleşim adresi şartı aranaraktan okula başvuru sırasına göre yapılır.
Anaokuluna hangi ay doğumlu çocukların kaydı yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, anaokullarına kayıtlar çocukların doğum ayına göre Anaokullarına kayıtların yapıldığı yılın EYLÜL AYI SONU itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra okulun kontenjanı ve fiziki imkânlarına göre şu şekilde yapılır:
Anaokulu Kayıt Yaş Aralığı
Zorunlu okul öncesi eğitimi (5 yaş grubu)
57-68 ay(1.Öncelikli) arası çocuklar:
Kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla bu aylar arasında olan çocuklar, anaokuluna öncelikli olarak kaydedilir.
2. İmkânlar dâhilinde alınabilecek çocuklar:
48-56 ( 2. Öncelik) ay arası çocuklar:
Fiziki kapasite ve kontenjan uygunluğu varsa, bu yaş grubundaki çocuklar da kaydedilebilir.
36-47 (3. Öncelikli) ay arası çocuklar (3 yaş grubu):
Yine kontenjan uygunluğu durumunda ve okulun uygun şartlara sahip olması halinde kabul edilebilir.