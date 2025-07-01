Anaokuluna hangi ay doğumlu çocukların kaydı yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, anaokullarına kayıtlar çocukların doğum ayına göre Anaokullarına kayıtların yapıldığı yılın EYLÜL AYI SONU itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra okulun kontenjanı ve fiziki imkânlarına göre şu şekilde yapılır:

Anaokulu Kayıt Yaş Aralığı





Zorunlu okul öncesi eğitimi (5 yaş grubu)

57-68 ay(1.Öncelikli) arası çocuklar:

Kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla bu aylar arasında olan çocuklar, anaokuluna öncelikli olarak kaydedilir.

2. İmkânlar dâhilinde alınabilecek çocuklar:

48-56 ( 2. Öncelik) ay arası çocuklar:

Fiziki kapasite ve kontenjan uygunluğu varsa, bu yaş grubundaki çocuklar da kaydedilebilir.

36-47 (3. Öncelikli) ay arası çocuklar (3 yaş grubu):

Yine kontenjan uygunluğu durumunda ve okulun uygun şartlara sahip olması halinde kabul edilebilir.



