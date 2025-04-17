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Ankara'da bugün elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan 2025 Başkent EDAŞ Ankara planlı - anlık kesinti programı

Ankara'da bugün elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan 2025 Başkent EDAŞ Ankara planlı - anlık kesinti programı

12:1317/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Başkent EDAŞ Ankara'da meydana gelecek kesinti programını paylaştı. Programa göre, Ankara'nın birçok ilçesinde planlı ve anlık elektrik kesintileri meydana gelecek. Peki, Ankara'da bugün elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte 17 Nisan 2025 Başkent EDAŞ Ankara planlı - anlık kesinti programı

17 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 17 Nisan Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2025


Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:


ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ


Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI


ORAN, ZÜLFÜ TİGREL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.


Anlık Arıza


Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ORAN, ZÜLFÜ TİGREL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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