Başkent EDAŞ Ankara'da meydana gelecek kesinti programını paylaştı. Programa göre, Ankara'nın birçok ilçesinde planlı ve anlık elektrik kesintileri meydana gelecek. Peki, Ankara'da bugün elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte 17 Nisan 2025 Başkent EDAŞ Ankara planlı - anlık kesinti programı

1 /3 17 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 17 Nisan Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

2 /3 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2025

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ORAN, ZÜLFÜ TİGREL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI ORAN, ZÜLFÜ TİGREL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.