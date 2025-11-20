arabam.com verilerine göre, ekimde 500 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı yüzde 29 olurken, 500 bin 1-750 bin lira aralığındaki araçlar yüzde 17, 750 bin 1-1 milyon lira aralığındakiler yüzde 16, 1 milyon 1-1 milyon 500 bin lira aralığındakiler yüzde 21, 1 milyon 500 bin lira ve üzerindekiler ise yüzde 17 pay aldı.

Ekim ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, eylüle göre yüzde 0,3 puanlık düşüşle yüzde 32,3'e geriledi, 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı ise yüzde 17,6'ya çıktı. Ayrıca 10-15 yaş aralığındaki araçlar yüzde 26,4 pay alırken, 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 10,9, 20 yaş ve üzerindeki araçların oranı ise yüzde 12,8 olarak kaydedildi.

Ekimde yarı otomatik vitesli araçların ilan oranında artış gözlemlendi. Eylülde yüzde 6 olan yarı otomatik vitesli araçların ilan oranı, ekimde yüzde 13'e yükselirken, aynı dönemde otomatik vitesli araçların ilan oranı yüzde 6'lık azalışla yüzde 36'ya geriledi. Düz vitesli araçların oranı yüzde 52 ile sabit kaldı.