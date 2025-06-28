ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA: Asgari ücrete temmuz ara zammı olacak mı, var mı?

Temmuz ayına sayılı günler kala, milyonlarca asgari ücretli çalışan ara zam beklentisiyle gözünü hükümetten gelecek açıklamalara çevirdi. Geçmiş yıllarda enflasyon farkı nedeniyle yılda iki kez zam yapılan asgari ücrete, 2024 yılında yalnızca Ocak ayında artış uygulanmıştı. 2025 yılı içinse kamuoyunda ara zam talepleri yeniden gündeme geldi. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılacak mı?
Temmuz'da asgari ücrete zam gelir mi? Milyonlarca çalışanın merak ettiği bu sorunun yanıtı için gözler ekonomi yönetimine çevrilmiş durumda. 2024 yılında tek zamla geçiş yapılan süreçte, 2025 Temmuz’u için kamuoyunda yeniden ara zam beklentisi oluştu. Son gelişmeler, enflasyon verileri ve yetkililerin açıklamaları zam ihtimaline dair ipuçları veriyor.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI TEMMUZ 2025?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunu, değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
“Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücret zammı için“ Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025 OCAK?
Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 liraya ulaştı. Net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.
Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Çalışma hayatına dâhil olan kişiler için her yıl belirlenen asgari ücret miktarı merak konusudur. Asgarinin anlamına bakıldığında bu terimin "en düşük" şeklinde tanımlandığı görülür. Asgari, iş sektörü fark etmeksizin çalışanlara ödenen minimum ücret tutarıdır. Bu tutar, yasal olarak belirlendiğinden işverenler çalışanlarına söz konusu miktarın altında maaş ödemesi yapamaz.