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ASGARİ ÜCRET ZAM GÜNDEMİ: ASGARİ ÜCRET ARA ZAM olacak mı, Temmuz'da zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRET ZAM GÜNDEMİ: ASGARİ ÜCRET ARA ZAM olacak mı, Temmuz'da zam yapılacak mı?

17:1318/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Temmuz ayı yaklaşırken memur ve emeklilerin maaş artışları gündemi meşgul ederken, asgari ücretli çalışanlar da gözlerini olası ara zamma çevirmiş durumda. 2025 yılının Ocak ayında net 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin Temmuz’da yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği merak konusu oldu. Enflasyon farkı üzerinden maaşlara yapılacak artışlar yakından takip edilirken, hükümet cephesinden gelecek açıklamalar bekleniyor.

Milyonlarca asgari ücretli, Temmuz ayı için ara zam beklentisini gündeme taşıdı. Emekli ve memur maaşlarında enflasyon farkı nedeniyle artış yapılacakken, aynı dönemde asgari ücrete ek zam gelip gelmeyeceği sorusu gündemdeki yerini koruyor. Hükümet yetkililerinin açıklamaları ve ekonomik veriler yakından izlenirken, gözler Temmuz ayındaki gelişmelere çevrildi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLUR MU?

Bakan Işıkhan asgari ücrete ara zam sorunuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken."

VEDAT IŞIKHAN'IN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İÇİN İLK AÇIKLAMASI

Bakan Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin ilk açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

"Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda."

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

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