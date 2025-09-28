2026 asgari ücret zammı beklentileri devam ediyor. Milyonlarca çalışanın dikkatle takip ettiği 2026 asgari ücret zammı, gündemin en önemli maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Çalışanlar, emeklilik planı yapanlar ve işverenler, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını merakla bekliyor. 2025 yılında net 22.104,67 TL olarak uygulanan asgari ücret, enflasyon ve ekonomik koşulların etkisiyle tartışma konusu olurken, tüm gözler Aralık ayında gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. Komisyon, yeni asgari ücret rakamını belirlemek için bir araya gelecek. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak? Yüzde 20, 30, 35 zam yapılırsa yeni net asgari ücret ne kadar olur? İşte 2026 için öngörülen en düşük ve en yüksek zam senaryoları.
2026 yılında Türkiye'de asgari ücretin ne kadar olacağına dair kesin bir resmi açıklama yapılmamış olsa da, ekonomi alanındaki uzman analizlerine ve tahminlere göre bir öngörü sunmak mümkün:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamalar;
“Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.
"Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken."
"Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda."
2026 yılı asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret yüzde 20, 25 ve 30 zam gelirse net asgari ücret ne kadar olur?
Asgari ücrete % 20 zam gelirse 4.420 TL artışla net ücret 26.524 TL olabilir.
Asgari ücrete % 25 zam gelirse 5.526 TL artışla net ücret 27.630 TL olabilir.
Asgari ücrete % 30 zam gelirse 6.631 TL artışla net ücret 28.735 TL olabilir.
Asgari ücret, bir işçiye bir iş günü karşılığında ödenebilecek en düşük ücrettir. Bu miktar, çalışanın kendisinin ve ailesinin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilmesini hedefler. Asgari ücret, evrensel kabul görmüş işçi haklarından ve sosyal insan haklarından biri olarak kabul edilir.
Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?
Asgari ücret, genellikle Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Bu komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısıyla toplanır ve işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşur. Komisyon, ekonomik koşulları, enflasyon oranlarını ve yaşam maliyetini göz önünde bulundurarak bir sonraki yılın asgari ücretini belirler. Alınan karar oy çokluğuyla kesinleşir.
Brüt ve Net Asgari Ücret Farkı
Asgari ücret hesaplamasında brüt ve net olmak üzere iki farklı kavram bulunur.
Brüt Asgari Ücret: İşverenin çalışana ödediği, ancak henüz kesintilerin yapılmadığı toplam tutardır.
Net Asgari Ücret: Brüt ücretten sosyal güvenlik primi (%14) ve işsizlik sigortası primi (%1) gibi yasal kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen miktardır.
2025 Asgari Ücret Tutarı
2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Buna göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Brüt Aylık Ücret: 26.005,50 TL
Net Aylık Ücret: 22.104,67 TL
Olarak açıklanmıştı.